Predstavljanje škola i sekcija Kulturnog centra 

Sutra će se u 20 sati na platou ispred kruševačkog Kulturnog centra predstaviti škole i sekcije ove ustanove.

Publika će imati priliku da se upozna sa radom Studija govora i glume, Baletske sekcije, Plesne sekcije i Plesnog studija Kruševac, Dečijeg hora, kao i Likovne sekcije.

Kao posebni gosti nastupiće članovi Plesnog studija Felicita.

Ovaj događaj namenjen je svim sugrađanima, a posebno mladima i onima koji žele da se bliže upoznaju i prijave za kreativne i umetničke programe koje KCK tokom cele godine realizuje kroz svoje sekcije.

J.S.