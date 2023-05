Predstavljanje projekta „Za aktivno učešće mladih Rasinskog okruga“

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK danas je u prostorijama „Evrokontakta“ predstavilo projekat „Za aktivno učešće mladih Rasinskog okruga“ koji će se realizovati u narednih osam meseci.

Ciljevi ovog medijskog projekta su unapređenje informisanosti i razumevanje značaja i efekata aktivnog učešća mladih, na nivou tri lokalne zajednice u Rasinskom okrugu (Kruševac, Varvarin, Ćićevac) i osnaživanje mladih za aktivno učešće u procesima donošenja odluka.

Projekat se sprovodi na teritoriji Grada Kruševca, opštine Ćićevac i Varvarin i obuhvataće niz aktivnosti: obuku mladih za posao novinara-saradnika, debate lokalnih aktera o omladinskom aktivizmu, istraživanje aktuelnog stanja u vezi sa aktivnim učešćem mladih u tri lokalne zajednice.

„Za aktivno učešće mladih Rasinskog okruga“ impementira se uz podršku Regionalnog projekta SMART Balkan – civilno društvo za povezan Zapadni Balkan koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Meditation (IDM) uz finansijsku podršku Ministartsva spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

M. Milošević