Predstavljanje knjige „Transsibir“, Gordane Vlahović

Knjiga Gordane Vlahović „Transsibir“ biče večeras, 13. aprila, predstavljena kruševačkoj publici.

Književno veče počinje u 19 časova u Beloj Sali Kulturnog centra, a osim autorke govoriće Milanka Milosavljević Milosavljević i urednica književnog programa KCK-a Jelena Protić Petronijević. U umetničkom delu programa nastupiće Ivan Miladinović.

–Kako je moguće čitaocu na ograničenom broju strana predstaviti to neukrotivo Biće velike i mistične Rusije, „nepregledne i zagonetne kao ogromna životinja koja odoleva svemu, jaka od mnogo zdrave krvi koja kroz nju teče kroz dugačku vijugavu venu Transsibirske železnice” i preneti sve one senzacije i unutrašnje doživljaje koje na putanji od 9.288 km, od Vladivostoka do Moskve beleži ruka Putnika – deo je opisa kojim je predstavljena knjiga koja će se naći pred čitaocima.

U delu recenzije navedeno je da se „reči A. Fransa da putovati znači i ponovo uspostaviti izvornu harmoniju između čoveka i univerzuma, u ovom rukopisu otelotvoruju iz stranice u stranicu; one se proširuju na dijalog vekova, na obilje drevnog, mitskog i istorijskog koji se iznova vraćaju u vrtoglavi svet sadašnjice dok ona polemiše, suočava se i saživljava sa onim prošlim…“

Izdavač podseća da je Gordana Vlahović autorka više proznih knjiga koje odlikuje autentičnost u stilsko-jezičkom oblikovanju teksta, u živosti jezika između savremenog i arhaično-tradicionalnog.

J.B.