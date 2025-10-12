Predstavljanje knjige “Okupirana kultura”

Sutra će u E-čitaonici biti predstavljena knjiga „Okupirana kultura: Nacisti, kolaboracionisti, muzeji i kulturna dobra u Srbiji tokom Drugog svetskog rata“ u 13 časova

O delu će govoriti autori, prof. dr Vladimir Krivošejev i dr Rade Ristanović.

Publika će imati priliku da sazna više o sudbini kulturnih dobara u Srbiji tokom okupacije, ulozi muzeja u tom periodu i načinu na koji su nacističke vlasti i domaći kolaboracionisti uticali na očuvanje i uništavanje kulturnog nasleđa.

Ovaj događaj deo je oktobarskih svečanosti koje obeležavaju kulturne institucije u Kruševcu.