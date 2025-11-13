Predstavljanje knjige „Mala veštica i Bela Njuškica“ danas u Beloj sali KCK

Večeras u 19 časova, u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac, biće predstavljena knjiga za decu „Mala veštica i Bela Njuškica“ autorke Jelene Ivanović

Ova savremena bajka na dirljiv i poučan način govori o važnosti prijateljstva, razumevanja i hrabrosti. Kroz priču o Maloj Veštici i njenoj neobičnoj drugarici Beloj Njuškici, deca uče da su sukobi i razlike sastavni deo života, ali i prilika da se iz njih izrodi iskreno prijateljstvo. Knjiga podseća da strahovi nestaju kada se suočimo s njima, a predrasude ruše kad otvorimo srce drugima.

Bogato ilustrovane stranice oživljavaju čaroban svet pun boja, topline i emocija, pretvarajući ovu knjigu u zajedničko iskustvo za decu i odrasle koji će u njoj zajedno pronaći radost, maštu i smisao zajedništva.