Predstavljamo Politehničku školu “Milutin Milanković”: “Grade” i “kreiraju” budućnost

Da se u Politehničkoj školi mogu steći praktična znanja primenljiva u svakodnevnom životu, ali i ona neophodna za studiranje rekli su nam učenici ove škole. Mali maturanti koji žele da je upišu, mogu birati između četiri oblasti rada: geodezija i građevinarstvo, šumarstvo i obrada drveta, tekstilstvo i kožarstvo, ali i oblasti kultura, umetnost i javno informisanje. Za šta god da se opredele neće pogrešiti, jer na svakom od smerova mogu razvijati kreativnost i učiti kroz praktičan i teorijski rad

-Upisala sam smer građevinski tehničar zato što mi se oduvek sviđalo građenje kuća, mostova, puteva. Presudilo je to što posle škole možemo odmah da radimo, jer ovo je veoma tražen posao, a možemo i da studiramo, kao što ću ja učiniti na Građevinskom fakultetu u Beogradu – kaže Jovana Miletić, maturantkinja ove škole.

Za prijemni sprema matematiku, ali joj to nije teško, jer je ove godine osvojila 4. mesto na Republičkom takmičenju.

-Od septembra se spremam za prijemni, i moram da kažem da naša matematika uopšte nije laka – navodi ona.

Ipak, pored matematike i teorijskih predmeta, čini se da đaci ove škole više vole praktičnu nastavu. Posebno pamete posetu Moravskom koridoru.

-Prisustvovali smo izgradnji autoputa, to je fenomenalno iskustvo, imali smo priliku da upoznamo građevinske inžinjere koji su radili na tom projektu i objasnili su nam sve što treba – navodi ova učenica.

Da je praktična nastava zanimljivija slaže se Sava Drenovac, maturant smera arhitektonski tehničar:

– Nešto što si ti izmislio, to će da postane delo, i divan je osećaj dok gledaš kako se to razvija. Ako nešto treba da se promeni, doda, ti si taj koji to radi, bez tvoje ideje nema ni dela.

Njegov mlađi drug, sa istog smera, VasilijeĆirović, raduje se trećoj godini i novim stručnim predmetima.

-Najviše se pronalazim u arhitekturi, tu moja kreativnost najviše može da dođe do izražaja. Ja sam sada druga godina i mi smo imali više opštih predmeta, trenutno mi je jedan od omiljenih tehnologija, ali jedva čekam treću godinu i betonske konstrukcije – ističe on.

U popularnije smerove ove škole spadaju trogodišnji, kao što je keramičar i modni krojač.

-Upisao sam za keramičara, zato što je ovaj posao tražen i možeš bilo gde da se zaposliš u toj struci. Ovaj smer su mi preporučili otac i jedan majstor sa kojim već sad radim, u slobodno vreme. Dosta sam naučio u školi i za sad mi odlično ide. Trudiću se da naučim još više i budem što bolji majstor. Skoro smo na praksi u radionici radili mozaik, zidni i podni, i lako smo to savladali – kaže Vlada Milošević, učenik drugog razreda.

Nataša Matić, takođe učenica drugog razreda, smer modni krojač, puno je naučila u ovoj školi:

-U školi mi je lepo, smer je zabavan, časovi su super. Mi najpre uzmemo šablone i nacrtamo na šifonu, a onda krojimo, posle toga šijemo. Volim da šijem, šijem i privatno, najviše volim haljinice, i planiram sebi da sašijem jednu haljinu za maturu.

U šivenju i pravljenju konstrukcija uživa i Nikolina Kljajić, učenica 4 razreda, smera modelar odeće. Ona je nedavno za modelovanje jedne suknje osvojila 2. mesto na Republičkom takmičenju.

-Upisala sam ovaj smer zato što je mnogo kreativan i zato što se bavi odećom, što se meni veoma svidelo. Oduvek volim da crtam, mi ovde učimo sve što je potrebno da jedan odevni predmet bude odrađen što kvalitetnije, od dizajniranja do šivenja. Na republičkom takmičenju u Rumi, na kome su učestvovale sve tekstilne škole u Srbiji, osvojila sam drugo mesto. Za to takmičenje sam pravila konstrukciju i modelovanje suknje. Suknja je bila uska, do kolena i imala je kaiš i šlic sa strane. To je baš lepo iskustvo, imali smo priliku da vidimo nešto novo, ali i da se družimo – kaže ova učenica.

Iako smer tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera, uglavnom upisuju dečaci, Teodora Marković, učenica drugog razreda, se pronašla u njemu.

-U odeljenju ima pet devojčica, a ja inače imam više muškog društva, pa sam se lakše i uklopila. Kad ima više devojčica malo je dosadnije, nama je uvek zanimljivo sa našim drugovima iz odeljenja – kaže ona.

Dizajn enterijera smatra posebno zanimljivim:

-Zanimljivo je da sam kreiraš svoj prostor, dnevni boravak volim da sređujem, jer tu najviše može da se ispolji kreativnost.

Staša Nedeljković, njena drugarica iz odeljenja se slaže:

-Više volim časove na kojima crtamo nameštaj, sređujemo sobe, od praktične nastave gde pravimo nešto, pošto više volim da projektujem.Volim da uređujem dečije sobe, na primer ako je manja soba, zanimljivije je, ili ako ima više dece, onda moraš da pokažeš veću kreativnost kako bi sve uklopio i kako bi bilo praktično i lepo. Volela bih da nastavim u ovom pravcu, mada još uvek nisam sigurna šta ću da studiram i ne bih da žurim sa tom odlukom – navodi ona.

Građevinska struka čini polovinu odeljenja Politehničke škole “Milutin Milanković”, pa je zato prepoznata kao “građevinska škola”. Ipak, i ostale oblasti rada izdvajaju se po kvalitetnoj i ozbiljnoj nastavi.

-Kao sociolog smatram da je u ovom vremenu i duhu vremena da pored svega što završite potrebno da imate i neki zanat. Nismo mi zanatska škola, ali pošto smo stručna škola to znači da naši đaci imaju mogućnost da počnu profesionalno da se bave onim za šta su se obrazovali četiri godine, a u pitanju su zanimanja koja su vrlo primenljiva, posebno u oblasti građevine, jer je cela Srbija jedno veliko gradilište. Posle naše škole učenici mogu naći posao, ali mogu i samostalno da rade. Takođe, veliki broj naših učenika upisuje fakultete tehničkih nauka, građevinu, arhitekturu, šumarstvo, tekstilni dizajn i oblast primenjene umetnost – kaže Nadežda Milovanović, direktorka škole.

Ove godine u Politehničkoj školi, u okviru područja rada geodezija i građevinarstvo, mogu se upisati dva obrazovna profila u četvorogodišnjem trajanju: arhitektonski i građevinski tehničar. U okviru oblasti rada tekstilstvo i kožarstvo upisuje se jedno odeljenje četvrtog stepena, tehničar modelar odeće i drugo kombinovano odeljenje, zanatskog profila, modni i industrijski krojač, koje će biti u dualnom obrazovanju za potrebe “Trajal korporacije”. Oblast rada šumarstvo i obrada drveta nudi jedan profil – tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera, koji je od prošle godine u dualnom obrazovanju. Četvrto područje rada je kultura, umetnost i javno informisanje, a tu spada jedan od najpopularnijih profila u Okrugu -tehničar dizajna grafike.

-Prijemni za smer specijalizovano odeljenje tehničar dizajna grafike, nedavno je održan, trajao je tri dana, a učenici su polagali crtanje, slikanje i vajanje. Prijavilo se 35, od toga 31 učenik polagao ispit. Za razliku od drugih odeljenja koja upisuju po 30 učenika, ovo odeljenje upisuje 20, a prijemni je položilo 28, tako da čekamo završni ispit, jer tek nakon njega ćemo imati konačnu listu učenika, pošto se rangiranje vrši na osnovu zbira bodova sa specijalizovanog prijemnog i završnog ispita, ali i na osnovu uspeha iz škole – podseća direktorka.

Inače, raspon “skale za upis” u ovoj školi, veliki je kao i u ostalim stručnim školama, donja granica za upis većine smerova je oko 50 poena, dok gornja iznosi maksimalnih 100 poena.

