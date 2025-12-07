Predstava „Pluća“ 15. decembra u Kruševcu

Kruševljanka Suzana Lukić i popularni glumac Goran Jevtić izvešće 15. decembra od 20 sati emotivnu dramu „Pluća“ u Kruševačkom pozorištu. Reč je o komadu u prevodu i režiji Ivana Vukovića, koji donosi priču o ljubavi, nesigurnosti i teškim odlukama koje oblikuju naše živote

Predstava prati dvoje protagonista kroz duhovite, dinamične i često brutalno iskrene dijaloge u kojima se otvaraju dileme savremenog doba. Kroz teme obaveza, očekivanja i unutrašnjih borbi koje prate partnerske odnose, komad postavlja važno pitanje, kako naći ravnotežu između želje za ljubavlju i straha od odgovornosti u svetu koji svakim danom postaje sve kompleksniji?

Upravo te nijanse doprinele su popularnosti predstave, koja se širom Srbije igra već duže vreme.

Ulaznice su već u prodaji, a s obzirom na veliku zainteresovanost publike organizatori preporučuju da se karte obezbede na vreme. Radno vreme biletarnice jeste radnim danima od 10:30 do 15:30 i vikendom 90 minuta pre početka predstave.

Foto: Bojan Marojević (teatar Madlenianum)