Predstava „Mati“među 10 najboljih pozorišnih ostvarenja u 2025.

Postavljeno: 31.12.2025

Predstava „Mati“ Kruševačkog pozorišta uvrštena je među 10 najboljih pozorišnih ostvarenja u 2025. godini, prema izboru pozorišne kritičarke Ane Tasić u listu „Politika“. Ovo priznanje potvrđuje popularnost i kvalitet predstave, koja je osvojila publiku i kritiku podjednako

„Mati“ je drama o ženama srednjovekovne Srbije, predvođenim kneginjom Milicom, koje su mudrom diplomatijom i ogromnim ličnim žrtvama uspele da održe mir u zemlji punih trinaest godina. Pozorište iz mita i legendi stvara likove „od krvi i mesa“, sa svim njihovim manama i vrlinama, čineći ih bliskim i realnim za savremenu publiku.

Predstava drži publiku u potpunoj pažnji od početka do kraja, ne ostavljajući nikoga ravnodušnim.

Njena popularnost dodatno potvrđuje značaj kulturnih sadržaja u Kruševcu, a veliki broj priznanja i nagrada ističe kvalitet lokalne scene i posvećenost glumaca i reditelja.

Pamtenik: Kruševački „Sivi dom“ zauvek

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
31. decembar 2025., 17:07
 

Uglavnom vedro
-1°C
Apparent: -6°C
Pritisak: 1019 mb
Vlažnost: 46%
Vetar: 3.1 m/s WNW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top