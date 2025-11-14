Predstava „Maske“ štićenika iz Kuline izvedena u Beloj sali KCK

U Beloj sali Kruševačkog kulturnog centra premijerno je izvedena predstava „Maske“, nastala u okviru dramske radionice štićenika iz Kuline

Poruka predstave je jasna, učesnici nisu samo osobe sa posebnim potrebama, već ljudi koji žele da budu voljeni i prihvaćeni u društvu koje će im pristupati sa poštovanjem.

– U Srbiji postoji festival „Svet na dlanu“, posvećen osobama koje su ometene u razvoju. Za potrebe festivala napravili smo nekoliko predstava i gostovali širom zemlje. Pre desetak godina javila nam se ideja da predstavu „Maske“ pokušamo da prezentujemo populaciji. Ona nosi poruku od strane ljudi sa poteškoćama prema ljudima iz redovne populacije. Zašto baš maska? Zato što u današnjem svetu ljudi često misle da su savršeni i normalni, a istovremeno kritikuju sve oko sebe. Ovo je poruka naših učesnika o tome kako bi svet trebalo da izgleda. Bilo nam je lepo, bilo je putovanja i poznanstva, upoznali smo ljude za koje nismo znali da postoje – rekla je Nataša Nešić Momčilović, terapeut Doma Kuline.

Predstava „Maske“ je pokazala koliko su kreativnost, umetnički izraz i zajedništvo važni za socijalnu inkluziju i podizanje svesti o pravima i mogućnostima osoba sa poteškoćama u razvoju.