Dečja nedelja: Predstava „Čarobnjak iz Oza“ za predškolce

Postavljeno: 10.10.2025

U okviru obeležavanja Dečje nedelje, Kruševačko pozorište će sutra (u subotu, 11. oktobra) tradicionalno pokloniti predstavu „Čarobnjak iz Oza“ predškolcima iz ustanove „Nata Veljković“

Predstava će biti izvedena u 10 časova, dok će u 12 časova biti redovan termin prikazivanja za širu publiku.

Radno vreme biletarnice je od 10.30 do 15.30 i od 18.30 do 20 časova.

„Čarobnjak iz Oza“ je jedno od najpoznatijih dela američke književnosti za decu, priča koja već generacijama inspiriše i podseća na vrednosti koje svako dete treba da ponese sa sobom, upornost, hrabrost, prijateljstvo i velikodušnost. Ova topla i poučna predstava podseća da se sve te osobine nalaze u nama, samo je potrebno da ih prepoznamo i negujemo.

Foto: Kruševačko pozorište

