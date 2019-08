Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas u Kruševcu: Moramo zaustaviti pražnjenje Srbije

Tribinom na kojoj je pred simpatizerima u Kruševcu govorio predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas ozvaničeno je formiranje lokalnog Inicijativnog odbora te stranke

Đilas je novinarima pred početak tribine rekao da je primarni zadatak zaustaviti pražnjenje Srbije, a da se to može učiniti ako plate počnu da rastu i ako se prestane sa ulaganjima u besmislene projekte.

– Živimo u zemlji u kojoj češće odlazimo na groblje nego na babine. Zvanični podatak Evropskog zavoda za statistiku pokazuje da svakog dana iz Srbije ode 139 ljudi, mesečno 4.250 mesečno, a godišnje 51 hiljada. Ako dodamo i one koji odlaze nezvanično videćemo kakvo je to pažnjenje Srbije. Ako se tako nastavi za 30 godina će nas biti manje od 3 miliona – rekao je on.

Da bi se to promenilo, dodao je, treba ulagati u ljude, a ne u kilometre nepotrebnog asfalta.

– Svaki put je dobrodošao, ali mislim da je bilo bolje da se u Kruševcu uloži novac u škole, bolnice, u poljoprivredu umesto u autoput do Čačka. Zašto ne može po dve trake, a da stotine miliona evra uložimo u ljude da ostanu ovde – upitao je Đilas.

Rekao je i da nema potrebe da na mržnju, kojoj je, kako je kazao, dosta izložen, odgovarati na isti način jer SSP hoće da smanji tenzije, da razgovara argumentima i da ponudi bolji život.

Kazao je, odgovarajući na pitanje šta Stranka slobode i pravde najviše zamera aktuelnoj vlasti, da je to činjenica da je reč sramota izbačena iz rečnika, da je sve postalo nenormalno te da su agresija i mržnja na svakom koraku.

– Ekonomska devastacija zemlje je ogromna, mi smo zemlja sa najmanjim platama u Evropi, u kojoj najmanje raste domaći proizvod, najkorumpiranija smo zemlja u Evropi. Kako možete da pričate da je sjajno – kazao je Đilas.

Smatra da izbori koji bi trebalo da se održe sledeće godine nisu izbori.

– Kakvi izbori u ovoj situaciji. Moraće da se naprave pravi izbori, sa slobodnim medijima, gde neće slikati ljude kako glasaju, pretiti da će ostati bez posla, i oni i njihova deca. Tek tada ćemo znati šta narod zaista misli – poručio je on.

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde i predsednik Inicijativnog odbora SSP za Kruševac, Ivan Mandić rekao je da je Kruševac grad koji liči na politički kazamat, grad u kome se teško diše, grad u kome je partijska knjižica jedino sredstvo da bi se došlo do boljeg života.

Objasnio je da nema problem sa infrastrukturom koja se izgradi u Kruševcu, ali da ima problem sa privatizacijom celog grada, sa malim zaradama, sa položajem radnika, sa agencijama za zapošljavanje, sa izvršiteljima.

– Naša budućnost, ono za šta se mi borimo, je da naša deca više nikada neće mahati slikama ni jednog političara da bi došla do posla i da bi došla do boljeg života – rekao je Mandić.

Poručio je da budućnost Kruševca i Srbije nije u autobusima već u ljudima koji čvrsto veruju u to što rade, u svoje ideale i koji su pre svega nepotkupljivi.

Tribini su prisustvovali i predstavnici lokalnih odbora Demokratske stranke, Dveri, Demokratske stranke Srbije te Udruženih sindikata Sloga.

J.B.

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas u Kruševcu: Moramo zaustaviti pražnjenje Srbije

Tribinom na kojoj je pred simpatizerima u Kruševcu govorio predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas ozvaničeno je formiranje lokalnog Inicijativnog odbora te stranke Đilas je novinarima pred početak tribine rekao da je primarni zadatak zaustaviti pražnjenje Srbije, a da se to može učiniti ako plate počnu da rastu i ako se prestane sa ulaganjima u besmislene projekte. - Živimo u zemlji u kojoj češće odlazimo na groblje nego na babine. Zvanični podatak Evropskog zavoda za statistiku pokazuje da svakog dana iz Srbije ode 139 ljudi, mesečno 4.250 mesečno, a godišnje 51 hiljada. Ako dodamo i one koji odlaze nezvanično…