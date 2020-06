Domaćinstvo Bobana Panića u Velikom Šiljegovcu u okviru predizborne kampanje posetio je Nenad Popović, predsednik Srpske narodne partije. On je razgovarao sa Panićem, pod čijim krovom žive četiri generacije, te sa drugim domaćinima iz tog sela

– Ne obećavamo da ćemo rešiti sve probleme ovih ljudi, ali one osnovne, da ovo selo, najveće po veličini u Kruševcu, dobije asfalt do svake kuće, da ima savremenu lekarsku ambulantu, kanalizaciju i vodovod, te probleme moramo da rešimo i obećavamo da ćemo svaki dan raditi na tome u sledeće četiri godine mandata ako Srpska narodna partija dobije poverenje građana ovog sela i Kruševca – kazao je predsednik Srpske narodne partije Nenad Popović koji je i ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj.

SNP, napomenuo je on, želi da ljudi ostaju u Velikom Šiljegovcu i Srbiji te da svojim radom obezbede porodici miran i dostojanstven život na ovom parčetu plodne srpske zemlje.

– To je politika Srpske narodne partije, za jako selo i jaku Srbiju– poručio je Popović.

Srpska narodna partija na lokalnim izborima u Kruševcu učestvuje sa listom od 25 kandidata, a prvi na listi je Saša Sudimac (48) koji je po struci diplomirani ekonomista.

J.B.

Predsednik SNP razgovarao sa meštanima Velikog Šiljegovca

