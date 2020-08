Predrag Vukićević, predsednik Skupštine grada Kruševca u razgovoru za kruševacgrad: „Neću sedeti u fotelji“

– Gradski parlament vodiću s poštovanjem prema svim odbornicima bez obzira na političku pripadnost, ne praveći razliku, s obzirom na to da su oni izbor građana Kruševca koje poštujem i volim, a sa molbom svakom od njih da u parlamentu imamo konstruktive razgovore, da poštujemo parlamentarizam i da bez obzira na naše razlike težimo razvoju našeg grada – kaže novoizabrani predsednik gradske skupštine u Kruševcu

– To što sam izabran za predsednika Skupštine predstavlja veliku čast i zadovoljstvo, ali i priliku da i u budućem periodu nastavim da radim za dobrobit svih građana Kruševca, za ostanak i dolazak mladih, budućnost naše dece i prosperitet i kontinuitet razvoja grada – odgovor je Predraga Vukićevića na naše pitanje da prokomentariše svoj izbor na mesto predsednika kruševačkih parlamentaraca. Evo šta smo ga još pitali u prvom intervjuu koji je za naš portal dao na novoj funkciji:

*Šta nameravate da unapredite u odnosu na rad prethodnog saziva parlamenta?

– Najviše ćemo raditi na unapređenju tehničkih mogućnosti, na osavremenjavanju načina rada odbornika, prateći razvoj novih tehnologija. Trudićemo se da idemo u korak sa vremenom, da uvedemo novine u komunikaciji i pristupačnosti, ali i da maksimalno smanjimo troškove rada Skupštine, a da iz projektnih aktivnosti osiguramo sredstva za unapređenje rada parlamenta.

*Da li ćete više raditi na transparentnosti u radu Skupštine i na boljem predstavljanju odluka koje ona donosi?

– Ja želim da kao novinu uvedem redovnu komunikaciju sa medijima, da bude više prilike za novinare da pitaju i dobiju odgovore o svemu što zanima građane. Iniciraću takve razgovore i neću bežati ni od jedne teme. Takođe, trudiću se da svakodnevno komuniciram i sa građanima, da čujem njihove predloge i probleme i da zajednički tražimo rešenja. Planiram da često budem na terenu, da budem mobilan, da budem među građanima. Pozivam i građane i mesne zajednice da i oni budu aktivni, da zovu, da unapredimo našu komunikaciju. Ta direktna komunikacija sa svima u 101-nom naseljenom mestu jedan je od mojih ciljeva. Svakako neću sedeti u fotelji i gubiti vreme. Mislim da je to pomak, unapređenje.

*Dugo je praksa da izvršna vlast dominira nad Skupštinom. Da li ćete taj odnos snaga pomerati i kako?

– U meri u kojoj mi Zakon daje mogućnost, trudiću se da utičem na to. Smatram da sam zbog toga i biran, da rad parlamenta učinim javnim, da poštujemo parlamentarizam i da radimo kvalitetno i efikasno. Već sam razgovarao sa pojedinim šefovima odborničkih grupa, razgovaraću i sa ostalima, trudiću se da održavam redovnu komunikaciju sa svima koji to budu želeli. Već sam i na samoj sednici opoziciju pozvao na saradnju. Spreman sam da učestvujem u planiranju i kreiranju gradskih politika, uključujući i budžetsku, pratiću rad svih organa i institucija i trudiću se da parlament i ja lično budemo potpuno informisani o svemu kako bismo mogli da donosimo valjane odluke u korist građana.

*Zna li se hoće li i kakvih kadrovskih promena biti nakon formiranja nove vlasti u gradu?

– Već na sledećoj sednici Skupštine biće novih imena i među odbornicima, ali i na drugim pozicijama. Ono što sada mogu da najavim jeste da će biti dosta novih, mladih ljudi i u izvršnoj vlasti. To je obećanje koje je dato građanima i koje mora da se ispuni.

*Koliko će insistiranje na mladosti novih kadrova ići pod ruku sa stručnošću i iskustvom u radu?

– O svemu tome veoma vodimo računa. Imamo u vidu veoma stručne mlade ljude, poštovaćemo zakon i sistematizacije u izboru rukovodilaca.

*Kada će biti izabran zamenik predsednika Skupštine i šta će biti teme narednog zasedanja?

– Što se zamenika predsednika Skupštine tiče, prema koalicionom sporazumu očekujemo predlog Socijalističke partije za ovu funkciju. Očekujem i da ćemo na narednoj sednici razmotriti i situaciju u vezi sa epidemijom, u tom sklopu može biti reči i o rebalansu budžeta, ali je još rano da o tome pričamo.

*Kako Vi ocenjujete trenutnu epidemiološku situaciju u Kruševcu? Da li se razgovara o eventualnom ukidanju vanredne situacije, s obzirom na to da se mere i na nivou države relaksiraju?

– Situacija je trenutno mnogo bolja nego što je bila, a da li će takva i ostati, zavisi pre svega od svakog od nas, građana. Ako nastavimo da se ponašamo odgovorno kao što sada vidim da se ponašamo, realno idemo ka ukidanju vanredne situacije. Vidljivo je da se mere poštuju, i u institucijama i u privredi.

*Kada ste spomenuli privredu, a s obzirom na to da ste dugo na poziciji direktora Regionalne privredne komore, recite nam kako funkcioniše kruševačka privreda u vreme pandemije?

– Ono što je evidentno jeste da nam spoljnotrgovinska razmena raste, približno je ista kao i prošle godine. I dalje beležimo suficit, što je jako važno, i mogu reći da je privreda Kruševca a i celog Rasinskog okruga na dobrom putu da do kraja poslovne godine, ako se bezbednosna situacija održi ovakvom kakva je sada, ostvari i bolje rezultate nego prethodne godine. To zvuči kao hrabra, ali je na pokazateljima zasnovana pretpostavka. Mi smo imali jedan mali udarac u aprilu kada nam preduzeća nisu radila 15 dana, ali sada sva privreda radi. Država je ekonomskim paketom mera tome veoma pomogla i to je ocena koju dobijamo od naših privrednika.

*Govori se, međutim, da bi problemi mogli da se pojave sa početkom naredne godine kada na naplatu stižu odloženi porezi i doprinosi?

– Uveren sam da se to neće dogoditi baš zato što naša privreda dobro posluje i verujem da će spremno dočekati te izazove. Naravno, pitanje je koliko će svetska ekonomija biti pogođena jer veliki broj naših firmi radi u inostranstvu, ali nemačka privreda se oporavlja i to je nama najbitnije, s obzirom na činjenicu da je kruševačka privreda najviše vezana za nemačko i američko tržište, da imamo velike kompanije iz tih zemalja ovde. Usvakom slučaju, kao neko ko dugo radi sa privrednicima, mogu reći da je najbitnija poruka privredi u ovom trenutku– pravite ugovore za sledeću godinu, obezbeđujte posao.

N.B.

Predrag Vukićević, predsednik Skupštine grada Kruševca u razgovoru za kruševacgrad: „Neću sedeti u fotelji“

- Gradski parlament vodiću s poštovanjem prema svim odbornicima bez obzira na političku pripadnost, ne praveći razliku, s obzirom na to da su oni izbor građana Kruševca koje poštujem i volim, a sa molbom svakom od njih da u parlamentu imamo konstruktive razgovore, da poštujemo parlamentarizam i da bez obzira na naše razlike težimo razvoju našeg grada – kaže novoizabrani predsednik gradske skupštine u Kruševcu - To što sam izabran za predsednika Skupštine predstavlja veliku čast i zadovoljstvo, ali i priliku da i u budućem periodu nastavim da radim za dobrobit svih građana Kruševca, za ostanak i dolazak mladih, budućnost…