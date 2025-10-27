Predavanje za roditelje dece sa posebnim potrebama

Sutra će od 18 časova u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac, biti održano besplatno predavanje namenjeno ženama, roditeljima i starateljima dece sa posebnim potrebama

Predavači će biti dr Rada Joksimović Zmejkoski radiolog, dr Lazar Andrejević ginekolog, psiholog Andrijana Dimić, kao i lekari specijalisti iz Niša, Novog Sada, Beograda i Crne Gore.

Nakon predavanja, moguće je obaviti individualne ili grupne konsultacije.

Pripremljeni su i pokloni iznenađenja.

Ulaz će biti slobodan.