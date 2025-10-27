Predavanje za roditelje dece sa posebnim potrebama

Postavljeno: 27.10.2025

Sutra će od 18 časova u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac, biti održano besplatno predavanje namenjeno ženama, roditeljima i starateljima dece sa posebnim potrebama

Predavači će biti dr Rada Joksimović Zmejkoski radiolog, dr Lazar Andrejević ginekolog, psiholog Andrijana Dimić, kao i lekari specijalisti iz Niša, Novog Sada, Beograda i Crne Gore.

Nakon predavanja, moguće je obaviti individualne ili grupne konsultacije.

Pripremljeni su i pokloni iznenađenja.

Ulaz će biti slobodan.

Pamtenik: Kruševački gradski orkestar 1921.

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
27. oktobar 2025., 13:41
 

Uglavnom vedro
13°C
Apparent: 11°C
Pritisak: 1006 mb
Vlažnost: 98%
Vetar: 0.9 m/s WSW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top