Predavanje za roditelje dece sa posebnim potrebama
Postavljeno: 27.10.2025
Sutra će od 18 časova u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac, biti održano besplatno predavanje namenjeno ženama, roditeljima i starateljima dece sa posebnim potrebama
Predavači će biti dr Rada Joksimović Zmejkoski radiolog, dr Lazar Andrejević ginekolog, psiholog Andrijana Dimić, kao i lekari specijalisti iz Niša, Novog Sada, Beograda i Crne Gore.
Nakon predavanja, moguće je obaviti individualne ili grupne konsultacije.
Pripremljeni su i pokloni iznenađenja.
Ulaz će biti slobodan.
