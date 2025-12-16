Predavanje Sveta tajna braka u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa

Blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa i mitropolita kruševačkog G. dr Davida bratstvo hrama Svetog Đorđa u Kruševcu organizuje večeras u 18 časova organizuje duhovno veče u okviru božićnog ciklusa predavanja

Predavanje na temu Sveta tajna braka održaće starešina crkve Lazarice protojerej Željko Marković.

Brak je Sveta Tajna, ali je danas postao sve drugo, osim Svete Tajne. Postao je ekonomska zajednica i podela uloga i poslova, a izgubila se svetinja, lako se u nju ulazi, a još lakše izlazi. Ne doživljava se više kao tajna u kojoj dvoje postaju jedno telo.

Brak je zajednica ljudi koji su potekli iz različitih duhovnih, intelektualnih, socijalnih i psiholoških miljea, svako ima svoja različita iskustva koja unosi u bračnu zajednicu. Bez obzira na te razlike, oni bivaju spojeni ljubavlju. U priči o svadbi u Kani Galilejskoj se vidi da ljubav koja je spojila dvoje mladih nije potekla iz njih samih, ona je Dar Božiji, vrsta kredita koji Bog daje njima, da bi oni upravo zbog mnoštva razlika koje ih razdvajaju, imali pomoć i blagodat, bez čega bi se ta zajednica raspala. Oni u početku žive blagodaću Božijom, ali se brzo ta blagodat povlači, a supružnici ostaju da se sami bore i umnožavaju tu blagodat ljubavi.

Brak je Bog stvorio iz istih razloga iz kojih postoji i Crkva, da bi se stvorio splet odnosa između muškarca i žene koji prevazilazi smrt, a smrt se prevazilazi zajednicom sa Hristom, odnosno ljubavlju prema Hristu, pomoću koje onda oni i vole jedno drugo i održavaju svoju bračnu zajednicu. Da bismo se upodobili Bogu i saobrazili se Njegovoj volji, potrebno je da se odreknemo sebe, odreći se svoje volje i ne uzdati se u svoje moći i svoje potencijale. Brak daje tu mogućnost da svakog dana imamo priliku da u raznim pitanjima gde se ne slažemo – praštamo, molimo za oproštaj, afirmišemo drugu osobu, a to je svojevrstan krst, žrtva, stalno samopreispitivanje.

U braku čovek može da postane biće ljubavi i da sa svim ljudima doživljava ljubav i sa svima bude u zajednici. Time i njegova deca postaju u Hristu članovi Crkve i deo liturgijske zajednice.

Program počinje u 18 časova nakon večernje službe i akatista Svetom Đorđu.

O. M.