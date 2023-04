Predavanje profesora Koprivice obogatilo znanja sportskih stručnjaka u Kruševcu

U “Hali sportova” održan seminar na temu “Igra –osnovno sredstvo u programu vežbanja”, pod pokroviteljstvom Sportskog saveza grada Kruševca. Seminaru su prisustvovali stručnjaci iz sveta sporta, nastavnici i profesori Fizičkog vaspitanja i sportski treneri, a predavanje je održao prof. dr Vladimir Koprivica, redovni profesor Fakulteta za sport Univerziteta Union Nikola Tesla Beograd.

Profesor Koprivica je istakao kako se mlađe generacije sve manje kreću i da se omladina u periodu između Prvog i Drugog svetskog rata mnogo više kretala. Prema njegovim rečima, sve je više gojazne dece, a vreme koje nadolazi okarakterisao je kao sunovrat u pogledu kretanja čoveka.

Koprivica nije prvi put u Kruševcu, a seminar je osmislio tako da je u prvi plan postavio praktičnost igre u vežbanju, dok je u drugom planu bio teoretski aspekt predavanja o čoveku koji ima iskonsku potrebu za igrom.

–Tradicija je da dolazim u Kruševac. To je grad moje mladosti. Ovde sam proveo pet godina na radnoj akciji, na Moravi. Može se reći da ne dolazim, već da se vraćam u svoj grad. Pričali smo o igrama, šta ona znači u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji. Igra je jedna od osnovnih fenomena ljudskog postojanja i ne samo da smo prikazali igre, nego je demonstrirano to kako se igra smišlja u odnosu na ciljeve. Šta želimo da postignemo i kako je moguće od jedne igre napraviti puno igara. Ovaj seminar je i neka vrsta podsećanja u vezi sa svim onim što može da se radi sa sportistima i učenicima, po pitanju njihove koordinacije prilikom izvođenja određenih igara. –rekao je on.

Pod stručnim vođenjem profesora Koprivice, kadetska selekcija Košarkaškog kluba „Napredak junior“ demonstrirala je vežbe snage, brzine, guranja, nošenja, skakanja, koordinacije, okretnosti, spretnosti i gipkosti, što je seminar učinilo izuzetno zanimljivim i korisnim.

–Jedan deo je bio sastavljen iz košarkaških igara, ali smo imali prilike da vidimo i one opšte igre koje su vezane za rekvizite poput vijače, medicinske lopte, palica, strunjača itd. Posebno su bile interesantne, kao što ste imali priliku da vidite, igre u kojima su omladinci košarkaškog tima izvodili vežbe u grupi ili parovima. Volim ovakve seminare, jer deca kada jednom shvate princip, onda posle sama dobijaju ideje u vežbanju. – poručio je Koprivica.

Antrfile

O predavaču

Vladimir Koprivica je rođen 5. decembra 1952. u Vrbasu. U Vrbasu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Fakultet fizičke kulture završio je u Beogradu. Na fakultetu je završio i magistarske studije sa prosekom 10 i magistrirao 1984. a doktorirao 1995. godine. Od 1976. godine radi na predmetima teorija sportskog treninga, metodika sportskog treninga, osnove sportskog treninga, teorija i metodika elementarnih igara.

U dva navrata, školske 1982/83. i 1986/87. godine boravio je na stručnom usavršavanju u Moskvi kod čuvenog profesora L.P. Matvejeva.

U okviru poslediplomskog usavršvanja, učestvovao je kao mentor i član komisija za ocenu projekata i odbrani magistarskih i doktorskih radova . Bio je prodekan za nastavu na matičnom fakultetu i dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Bio je član Senata Beogradskog univerziteta i rukovodio mnogim istraživačkim projektima.

V.Milojević