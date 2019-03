“Predah smeštaj“ primiće prve korisnike krajem ove godine

Nova usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom „Predah smeštaj“ u Kruševcu bi trebalo da zaživi krajem ove godine. Građevinski radovi su završeni, u toku je opremanje prostorija, a nakon upošljavanja stručnog kadra, biće ispunjeni svi uslovi za dobijanje licence. Projekat su sa 12 miliona dinara podržali Grad Kruševac i Ministarstvo privrede, a u Centru za osobe sa invaliditetom se nadaju da će uz pomoć donacija kompletno opremiti prostor

„Predah smeštaj“, kao usluga socijalne zaštite, namenjen je pre svega deci i mladima sa invaliditetom i predviđa privremeni ili povremeni dnevni ili višednevni smeštaj. Cilj je, kako objašnjava Nevena Lazarević, direktorka ovdašnjeg Centra za osobe sa invaliditetom, smanjenje rizika od institucionalnog zbrinjavanja dece sa invaliditetom, te unapređenje kvaliteta života i potencijalnih korisnika i članova njihovih porodica.

Prostorije „Predah smeštaja“ izgrađene su iznad Dnevnog boravka Centra za osobe sa invaliditetom, na površini od 120 kvadrata. Prema rečima Lazarevićke, građevinski radovi su završeni, a u toku je opremanje prostorija.

– „Predah smeštaj“ moći će istovremeno da primi šest lica, sa tačno propisanom kvadraturom po korisniku, u odvojenim prostorijama za muške i ženske korisnike. Komletan prostor biće prilagođen invalidima, što podrazumeva rampe, upotrebu vode i svetala na senzore i svega ostalog što je potrebno za nesmetano funkcionisanje ove ranjive kategorije- kaže Lazarevićka.

Da bi ova usluga zaživela, potrebno je zaposliti i određeni stručni kadar, pre svega defektologe, psihologe, te socijalne i medicinske radnike.

– Kako bismo dobili licencu za pružanje ove usluge, uz adekvatnu tehničku opremljenost, moramo da imamo i stručni kadar koji će brinuti o korisnicima. Kada i taj uslov bude ispunjen, postaćemo prvi grad u Srbiji koji će osobama sa invaliditetom pružati ovu vrstu usluge socijalne zaštite – ističe ona, dodajući da se ipak nada da će „Predah smeštaj“ svoje prve korisnike primiti do kraja ove godine.

Objašnjavajući značaj ove usluge socijalne zaštite , Lazarevička kaže da su njene koristi višestruke.

– S jedne strane, „Predah smeštaj“ korisnicima pruža mogućnost da se dodatno socijalizuju i steknu nove veštine potrebne za svakodnevno funkcinisanje, a istovremeno članovima porodice i priliku da se odmore od svakodnevne brige o detetu ili mladoj osobi sa invaliditetom– kaže ona.

Lazarevićka kaže i to da briga o osobama sa invaliditetom nije laka i da najčešće traje 24 sata dnevno, te da je iskustvo pokazalo da su neretko to samohrane majke koje nemaju kome da ostave svoje bolesno dete onda kada je to neophodno.

– One su uglavnom same i nemaju kome da ostave dete ukoliko treba da završe neki posao ili da se jednostavno na kratko odmore. „Predah smeštaj“ je prilika za samohrane majke ali i druge članove porodice koje brinu o takvoj deci, da dobiju malo slobodnog vremena, a da pri tome znaju da su njihova deca adekvatno zbrinuta – kaže direktorka Centra OSI.

Usluga „Predah smeštaj“ biće besplatna i dostupna za svu decu invalide sa područja Grada Kruševca, a da bi se ostvarilo pravo na ovu uslugu socijalne zaštite, potrebno je da se Centru za osobe sa invaliditetom podnese zahtev, uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju deteta ili mlade osobe sa invaliditetom. Stručni tim će donositi odluku ko može da koristi uslugu, a roditelji će svoje dete moći da ostave u „Predah smeštaju“ i do deset dana, više puta godišnje.

Vrednost ovog projekta čija je oko 12 miliona dinara, finansijski su podržali Ministarstvo privrede i Grad Kruševac. Kuhinju za potrebe „Predah smeštaja“ donirala je Građevinska firma „Suma“ a kragujevačka firma „Sunce“ poklonila je aluminijumska ulazna vrata. U Centru za osobe sa invaliditetom se nadaju da će uz pomoć dobrih ljudi i novih donacija uspeti da obezbede i nameštaj koji u ovom trenutku nedostaje.

Centar za osobe sa invaliditetom postoji od 2010. godine. Uslugu „Dnevni boravak“ koji trenutno ima 25 korisnika od šest od 63 godine, licencirao je pre nepune tri godine. Ova usluga koja je besplatna za sve korisnike i finansira se iz budžeta Grada, kao i prevoz određenog broja korisnika od kuće do Centra i nazad. U okviru „Dnevnog boravka“ za sve korisnike obezbeđen je obrok, a uz pomoć stručnog tima realizuju se brojne radinice koje imaju za cilj osposobljavanje korisnika za samostalni život.

Usluga „Senzomotorne integracije“, koju takođe pruža kruševački Centar za osobe sa invaliditetom , dostupan je svim invalidima sa područja Grada Kruševca. Reč je o senzornoj sobi koja pokreće sva čula ( što je posebno važno za osobe iz autističnog spektra) i kroz koju nedeljno prođe više od 20 lica.

Plan je da se ovoj godini Udruženje distrofičara iz prostorija Centra izmesti na drugu loakciju , te da ustanova taj prostor opremi za jednu novu uslugu socijalne zaštite- dnevni boravak za decu iz autističnog spektra.

“Predah smeštaj“ primiće prve korisnike krajem ove godine

Nova usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom „Predah smeštaj“ u Kruševcu bi trebalo da zaživi krajem ove godine. Građevinski radovi su završeni, u toku je opremanje prostorija, a nakon upošljavanja stručnog kadra, biće ispunjeni svi uslovi za dobijanje licence. Projekat su sa 12 miliona dinara podržali Grad Kruševac i Ministarstvo privrede, a u Centru za osobe sa invaliditetom se nadaju da će uz pomoć donacija kompletno opremiti prostor „Predah smeštaj“, kao usluga socijalne zaštite, namenjen je pre svega deci i mladima sa invaliditetom i predviđa privremeni ili povremeni dnevni ili višednevni smeštaj. Cilj je, kako objašnjava Nevena Lazarević, direktorka…