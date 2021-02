U Hali sportova, glavnom kruševačkom punktu za masovnu imunizaciju, od 8 do 15 časova se obavlja revakcinacija, a od 15 do 20 časova vakcinacija. Sugrađani danas pre podne primaju drugu dozu kineske vakcine, dok se popodne radi vakcinacija Fajzerovom vakcinom

– U Kruševcu je do sada ukupno vakcinisano i revakcinisano 20 hiljada ljudi. Pre podne obavljamo revakcinaciju. Juče smo u Hali radili revakcinaciju kineskom vakcinom, a u Dijgnostičkom revakcinaciju Fajzer vakcinom, dok smo popodne vakcinisali sugrađane ruskom vakcinom – kaže za naš portal glavna sestra Doma zdravlja Marijana Pavlović.

Dnevno se, prema njenim rečima, prvom dozom vakciniše 200 do 300 sugrađana, u skladu sa spiskovima koji stižu iz eUprave, odnosno Instituta Batut.

Kruševački Dom zdravlja organizovao je mobilni tim koji odlazi kod nepokretnih i lica koja zbog zdravstvenog stanja ne mogu da dođu na vakcinaciju. Do sada je tako dato oko 200 vakcina, a u taj posao se po porebu uključuje i dodatni mobilni tim.

J.B.

Pre podne revakcinacija, popodne vakcinacija

