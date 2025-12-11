„Praznični trg“: Prijave za paketiće 27. decembra

Manifestacija „Praznični trg“ vraća se na Kosturnicu u još bogatijem izdanju, a svečano otvaranje zakazano je za 15. decembar u 19.00. Program će trajati do 15. januara 2026. godine, donoseći mesec dana praznične atmosfere, zabave i radosti za sve generacije

Poslovni centar Kruševac, u saradnji sa Turističkom organizacijom, drugu godinu zaredom organizuje ovu manifestaciju, uz akcenat na najmlađe sugrađane. I ove godine biće upriličena podela 800 novogodišnjih paketića mališanima do 12 godina.

Prijave za paketiće biće organizovane 27. decembra, putem popunjavanja formulara na štandovima na Trgu Kosturnica, dok je podela planirana za 4. januar.

Ovogodišnji „Praznični trg“ donosi još bogatiji program – od svakodnevnih zabavnih, kulturnih i umetničkih sadržaja, do pristupačnih cena koje će važiti tokom cele manifestacije. U skladu sa sloganom „100 čarolija, za puno osmeha“, ulaznice za klizalište, kao i piće i hranu, posetioci će plaćati simboličnih 100 dinara, čineći prazničnu čaroliju dostupnom svima.

Praznični duh proširiće se i van Kosturnice – Turistička organizacija grada Kruševca od 12. decembra organizuje i „Prazničnu čaroliju“ u zabavnom parku Šarengrad, namenjenu najmlađima.

Jedan od najposebnijih trenutaka ovogodišnje manifestacije biće koncert Tropico benda, zakazan za 26. decembar u 21.00, na Trgu Kosturnica. Očekuje se veliki broj posetilaca i prava novogodišnja euforija.