Kruševački praznični servis

Danas, na Dan primirja u Prvom svetskom ratu, u Kruševcu važi prilagođen režim rada pojedinih ustanova i preduzeća

U Domu zdravlja je organizovano dežurstvo kako bi građani imali dostupnu zdravstvenu zaštitu tokom praznika. Hitna medicinska pomoć, kao i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, radi tokom celog dana. Ambulanta u Dijagnostičkom centru je otvorena od 7 do 20 sati, dok ambulante u Konjuhu i Velikim Kupcima rade do 14:30 Ambulanta u Velikom Šiljegovcu je dostupna do 20 sati. Stomatološka služba takođe dežura od 7 do 20h.

Autobusi “Jugoprevoza“ danas saobraćaju po nedeljnom redu vožnje.

Iz JP „Poslovni centar“ saopštavaju da se ne vrši naplata parkinga, dok javne garaže i zelene pijace rade kao i svakog drugog dana.

Iz JKP „Gradska toplana“ navode da je isporuka toplotne energije uredna na svim sistemima. Blagajne Toplane u Brijanovoj, Jastrebačkoj i u Ulici Kralja Aleksandra Ujedinitelja su zatvorene, dok će već od srede, 12. novembra, ponovo raditi u periodu od 7 do 18 časova. Dežurne ekipe su dostupne građanima tokom praznika na brojeve telefona 0800/035-037, 037/447-791 i 037/443-258.

U JKP „Vodovod-Kruševac“ nema redovnog rada, ali su organizovana 24-časovna dežurstva, a prijava eventualnih kvarova moguća je na besplatni broj 0800/303-037.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži do 17.00 časova bez vode će biti kruševačka Zmaj Jovina ulica!

Sve pošte u Rasinskom okrugu ne rade, osim glavne pošte u Nemanjinoj ulici (Kruševac 1), koja radi od 8 do 15h.

Prema propisima, dežurni maloprodajni objekti treba da budu otvoreni najmanje od 9 do 12h. Pumpe na državnim putevima rade neprekidno, dok će one u naseljima biti otvorene najmanje od 6 do 20h.

Redovan rad svih službi i preduzeća nastavlja se od srede, 12. novembra.