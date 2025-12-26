Praznične radionice za decu u BIG-u

Predstojeći vikend donosi lepu priliku za najmlađe Kruševljane da vreme provedu kreativno i zabavno. Kako su zimski dani hladni, a boravak u parkovima i na otvorenom ograničen, BIG šoping centar pripremio je sadržaje koji deci nude igru, maštu i druženje

Tokom 27. i 28. decembra, od 12 do 16 časova, mališane očekuju BIG praznične radionice, osmišljene tako da podstaknu kreativnost i pruže dobru zabavu uz predstave i animaciju.

Prvog dana, u petak 27. decembra, program počinje radionicom „Novogodišnja fabrika čestitki, koja traje od 12 do 14:30. Nakon toga, decu će zabaviti mađioničar, dok je od 15 časova na repertoaru predstava „Čudna novogodišnja bajka“.

Sličan raspored očekuje posetioce i u subotu, 28. decembra. Od 12 do 14:30 biće održana radionica pravljenja novogodišnjih ukrasa, zatim nastup mađioničara, a od 15 časova i predstava „Dvorska avantura”.

Prisustvovanje svim sadržajima je besplatno, što ove radionice čini dodatno privlačnom idejom za porodični vikend i kvalitetno vreme sa decom.