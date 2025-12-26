Praznična predstava „Novogodišnje putovanje“ na sceni Kruševačkog pozorišta

Večeras, kao i sutra i prekosutra, u Kruševačkom pozorištu biće izvedeno delo „Novogodišnje putovanje“, koje publiku očekuje svakog dana u istom terminu, od 18 sati

Reč je o scenskom ostvarenju tematski vezanom za period u kojem se završava jedna, a započinje druga godina, sa akcentom na preispitivanje trenutka u kojem se nalazimo.

Autor teksta i reditelj predstave je Jovan Ristić, koji potpisuje kompletno delo, namenjeno svima koji žele da praznični period upotpune pozorišnim doživljajem.