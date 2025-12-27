Pravila za paušalce produžena do 2028.

Vlada Srbije odlučila je da zadrži postojeća pravila za paušalno oporezovane preduzetnike i produži njihovu primenu do kraja 2027. godine. To znači da se način obračuna paušalnog poreza neće menjati, a ključni kriterijumi, delatnost, mesto registracije, prosečna zarada u opštini ili gradu i starost preduzetnika, ostaju isti

Odluka je doneta kako bi se stabilizovao poreski sistem nakon višestrukih izmena Zakona o porezu na dohodak građana u poslednje dve godine.

Posebno je važna poreska olakšica za nove paušalce, koja omogućava smanjenje poreza i doprinosa za 50 odsto u prvoj godini poslovanja. Olakšica se automatski obračunava, bez dodatne administracije, i predstavlja značajnu pomoć za one koji prvi put pokreću radnju, olakšavajući ulazak u preduzetništvo i smanjujući finansijski teret u početnim mesecima.

Preduzetnici koji su radnju otvorili ranije i dalje zadržavaju pravo na olakšice, ali se one postepeno smanjuju tokom prve tri godine poslovanja. Za „stare“ paušalce i dalje važi zaštitno pravilo da poresko rešenje ne može rasti više od 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu, osim u situacijama kada se menja delatnost ili mesto registracije.

Iako je sistem jednostavan, greške u obračunu se povremeno dešavaju, od pogrešno utvrđene osnovice do primene neodgovarajućeg koeficijenta. U takvim slučajevima preduzetnici imaju pravo da ulože žalbu u roku od 15 dana, preko nadležne filijale Poreske uprave.

Ova uredba pruža stabilnost i predvidljivost za preduzetnike, ali i širu sigurnost u planiranju troškova i poslovanja.

Za mnoge koji vode male firme, jasno definisana pravila i olakšice znače lakše pokretanje i održavanje posla, posebno u uslovima kada tržište i ekonomija nisu uvek stabilni.