Pozorište: Veče knjige i teatra, a za vikend gostovanje Zaječarskog pozorišta

Postavljeno: 24.10.2025

Današnji dan će se u Kruševačkom pozorištu završiti ispunjen književnošću i predstavama. U ranijem terminu od 18 sati, u maloj sali biće održana promocija knjige „Ptica na gozbi“ autora Nebojše Bradića, na kojoj će, pored autora, učestvovati i Miroslav Radonjić, Aleksandar Milosavljević i Branislav Nedić

Nakon književne večeri, od 20 sati na repertoaru je komedija „Večera budala“, duhovita, ali i duboko angažovana priča o društvu u kojem su moć, licemerje i moralni pad postali svakodnevica. Ova predstava, kako poručuju iz pozorišta, donosi nadu da se mehanizmi zla mogu srušiti u susretu sa dobrotom i poštenjem.

U subotu u istom terminu od 20 sati, gosti iz Pozorišta Timočke Krajine „Zoran Radmilović“ iz Zaječara izvešće predstavu „Galerije“, prema tekstu Miloša Latinovića. Komad donosi dramski portret rimskog cara Galerija, vojskovođe, savladara Dioklecijana i progonitelja hrišćana, čiji život autor prikazuje kroz prizmu predsmrtnih sećanja. „Galerije“ nije klasična istorijska drama, već umetnički prikaz lika apsolutne vlasti i svih njenih paradoksa, u kojima se prepoznaju i mnogi savremeni vladari.

Za drugi dan vikenda, prema najavi pozorišta, nisu planirani događaji.

