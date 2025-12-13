Pozorište: Počinju dani „Jovan Bata Putnik“

Postavljeno: 13.12.2025

Naredna četiri dana u Kruševcu biće posvećena stvaralaštvu reditelja Jovana Bate Putnika, kroz niz predstava koje će Kruševačko pozorište izvoditi u njegovu čast

Program počinje sutra od 20 časova predstavom „Režim ljubavi“, u izvođenju glumaca Kruševačkog pozorišta. Već u ponedeljak, u istom terminu, publika će moći da pogleda popularnu predstavu „Pluća“, nezavisne produkcije iz Beograda, sa Kruševljankom Suzanom Lukić i Goranom Jevtićem u glavnim ulogama.

U utorak, 16. decembra, takođe od 20 sati, na repertoaru je predstava „Prevara“, u produkciji Kruševačkog pozorišta.

Završnica programa biće u sredu u 20 časova, uz monodramu „Ču ja ljubomoran“, koju će izvesti Aleksandar Dimitrijević, u organizaciji beogradske nezavisne produkcije.

Radno vreme biletarnice je radnim danima od 10:30 do 15:30, a vikendom 90 minuta pre početka predstave.

Prsten despota Stefana uručen Bojanu Lazareviću

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
13. decembar 2025., 16:54
 

Prognoza -
5°C
Apparent: 3°C
Pritisak: 1029 mb
Vlažnost: 97%
Vetar: 1 m/s NNE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top