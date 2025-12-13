Pozorište: Počinju dani „Jovan Bata Putnik“

Naredna četiri dana u Kruševcu biće posvećena stvaralaštvu reditelja Jovana Bate Putnika, kroz niz predstava koje će Kruševačko pozorište izvoditi u njegovu čast

Program počinje sutra od 20 časova predstavom „Režim ljubavi“, u izvođenju glumaca Kruševačkog pozorišta. Već u ponedeljak, u istom terminu, publika će moći da pogleda popularnu predstavu „Pluća“, nezavisne produkcije iz Beograda, sa Kruševljankom Suzanom Lukić i Goranom Jevtićem u glavnim ulogama.

U utorak, 16. decembra, takođe od 20 sati, na repertoaru je predstava „Prevara“, u produkciji Kruševačkog pozorišta.

Završnica programa biće u sredu u 20 časova, uz monodramu „Ču ja ljubomoran“, koju će izvesti Aleksandar Dimitrijević, u organizaciji beogradske nezavisne produkcije.

Radno vreme biletarnice je radnim danima od 10:30 do 15:30, a vikendom 90 minuta pre početka predstave.