Poziv poslodavcima za uključivanje u dualno obrazovanje

Privredna komora Srbije pozvala je sve zainteresovane poslodavce da se do 15. januara 2026. godine prijave za realizaciju dualnog obrazovanja za školsku 2026/2027. godinu. Prijava se obavlja putem veb portala portal.dualnoobrazovanje.rs, u samo tri jednostavna koraka

Za narednu školsku godinu biće ponuđeno 92 obrazovna profila u okviru 12 područja rada. Prijave se odnose na buduće učenike koji će upisati prvi razred i početi školovanje u školskoj 2026/2027. godini, dok će praktičan deo nastave u kompanijama biti realizovan u skladu sa programom pojedinačnih profila.

Poslodavci prilikom prijave kreiraju profil firme i podnose dve ključne izjave: Izjavu o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje i Zahtev za proveru ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad. Neophodna dokumentacija za akreditaciju dostavlja se elektronski na mejl [email protected] ili poštom na adresu Privredne komore Srbije, odnosno nadležnoj Regionalnoj privrednoj komori.

Sve pristigle prijave sa kompletnom dokumentacijom biće objedinjene u predlog Plana za uključivanje poslodavaca, koji se dostavlja Kancelariji za dualno obrazovanje i Nacionalnom okviru kvalifikacija. Konačnu odluku o odobrenim profilima donosi Ministarstvo prosvete, objavljivanjem konkursa za upis u srednje škole krajem aprila 2026. godine.

Dualni model obrazovanja u Srbiji primenjuje se više od deset godina, a njegova primena daje konkretne rezultate i u Rasinskom okrugu. U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac ističu da je saradnja privrede i školstva ključna za stvaranje kadrova usklađenih sa potrebama tržišta rada.

Prema podacima RPK Kruševac, na teritoriji Rasinskog okruga više od 30 kompanija trenutno učestvuje u dualnom obrazovanju, dok broj licenciranih instruktora prelazi 150.

Dualno obrazovanje nastavlja da se razvija, pružajući mladima priliku da steknu praktična znanja i veštine, a poslodavcima mogućnost da formiraju i zaposle školovane i osposobljene kadrove, prilagođene sopstvenoj proizvodnji i poslovanju.