Požar u Pakašnici, u blizini Novog groblja, i u ataru sela Maskare u Opštini Varvarin
Postavljeno: 10.08.2025
U kruševačkom naselju Pakašnica, u blizini Novog Groblja oko 14 časova došlo je do požara. Gori nisko rastinje. Izbili su požari i na više lokacija u opštini Varvarin. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne ekipe sektora za Vanredne situacije i policija. Vetar otežava rad vatrogasaca na terenu koji nastoje da lokalizuju požar.
Veliki požar izbio je danas oko 10 sati u ataru sela Maskare u Opštini Varvarin koji se i pored napora vatrogasnih ekipa, zbog visokih temperatura brzo širi.
Prema informacijama od 15 sati, požarom je zahvaćeno više lokacija na potezu između sela Maskare, Bošnjane, Bačina, selo Varvarin i Vratare.
Požar gase vatrogasno spasilačke jedinice iz Ćićevca, Kruševca i javno komunalno preduzeće Varvarin.
Trenutno gori suvo rastinje i šume, a prečnik požara je oko 4 kilometara.
Izvor i foto: portal RTK
