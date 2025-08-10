Požar u Pakašnici, u blizini Novog groblja, i u ataru sela Maskare u Opštini Varvarin

U kruševačkom naselju Pakašnica, u blizini Novog Groblja oko 14 časova došlo je do požara. Gori nisko rastinje. Izbili su požari i na više lokacija u opštini Varvarin. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne ekipe sektora za Vanredne situacije i policija. Vetar otežava rad vatrogasaca na terenu koji nastoje da lokalizuju požar.

Veliki požar izbio je danas oko 10 sati u ataru sela Maskare u Opštini Varvarin koji se i pored napora vatrogasnih ekipa, zbog visokih temperatura brzo širi.

Prema informacijama od 15 sati, požarom je zahvaćeno više lokacija na potezu između sela Maskare, Bošnjane, Bačina, selo Varvarin i Vratare.

Požar gase vatrogasno spasilačke jedinice iz Ćićevca, Kruševca i javno komunalno preduzeće Varvarin.

Trenutno gori suvo rastinje i šume, a prečnik požara je oko 4 kilometara.

Izvor i foto: portal RTK