Povratak Gumara na pobednički kolosek

Postavljeno: 01.09.2025

U šestom kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije fudbaleri Trayala pobedili su Dinamo Jug iz Vranja sa 3:0

Poveli su domaći u ranoj fazi utakmice golom iz penala. Strelac je bio Lazar Nikolić, koji je i duplirao prednost. Treći gol na utakmici postigao je Vujić.

Trayal je sve vreme dominirao i pobeda ni u jednom trenutku nije dolazila u pitanje, a posle ovog trijumfa usledio je skok na osmo mesto na tabeli.

U sledećem kolu Kruševljani gostuju u Priboju, kod FAP – a, još jednog novajlije u Ligi, koji je u ovom kolu upisao prvu pobedu i to na gostovanju u Leskovcu, protiv Dubočice.

 

