U susret Vidovdanu, prazniku koji Kruševac obeležava kao Dan Grada, najboljim đacima ovdašnjih osnovnih i srednjih škola uručene su nagrade.

Hol Skupštine Grada i hodnici ovog zdanja bili su tesni za sve nagrađene đake, nastavnike, roditelje. Ove godine njih 230 zaslužilo je nagradu Grada Kruševca povodom Vidovdana. Reč je o đacima koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkim ili međunarodnim takmičenjima. Ovi učenici su tokom protekle školske godine u Kruševac doneli ukupno 167 nagrada, među kojima su 133 republičke i 34 međunarodne.

„Srećne vam nagrade, najbolji stanovnici carskoga grada i srećan vam Vidovdan“ reči su kojima se najuspešnijim osnovnicma i srednjoškolcima Kruševca obratila gradonačelnica Jasmina Palurović.

Ona se na vrednom radu, trudu, požrtvovanosti, zahvalila deci, nastavnicima i roditeljima kazavši da Grad, okupljajući najbolje đake pred Vidovdan, želi da ukaže na najuspešnije te da ih podrži.

– Na najbolji način predstavili ste sebe, svoje porodice, škole i voljeni grad, hvala vam na tome. Želim vam da nastavite da budete uspešni, Grad je tu da prepozna vaš kvalitet i znanje, a nadam se da će te se jednog dana sa svojim znanjem vratiti u carski grad i učiniti ga lepšim i boljim – kazala je Palurovićka.

Najuspešniji đaci su dobili diplomu, knjigu „Seobe“ Miloša Crnjanskog i novčanu nagradu koja se kreće od 10 hiljada dinara do 12 hiljada dinara za osvajače jednog od prva tri mesta na republičkim takmičenjima, odnosno od 12 hiljada dinara do 14 hiljada dinara za one koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim takmičenjima.

Grad Kruševac je za ove nagrade izdvojio ukupno 1,95 miliona dinara.

Povodom Vidovdana nagrađeno 230 najboljih đaka u Kruševcu

