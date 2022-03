Povodom Dana pozorišta uručene godišnje nagrade

Na Dan pozorišta, nagrada “Bora Mijailović” koju pozorište dodeljuje za doprinos razvoja pozorišne umetnosti u Kruševcu i Srbiji, svake godine, dodeljena je rediteljki Snežani Trišić. Glumačke nagrade uručene su ansamblu predstave “Za sada je sve ok”, koju je Trišićka režirala i koja je najposećenija predstva Kruševačkog pozorišta prošle godine

– Meni je velika čast da primam nagradu na sceni Kruševačkog pozorišta. Ova nagrada ne pripada samo meni već i pozorištu, glumcima i svim onima koji su zajedno sa mnom napravili ovu predstavu. Zahvaljujem se i publici što nas podržava i prati naš rad – rekla je Snežana Trišić, nakon uručivanja nagrade, pred punom salom Kruševačkog pozorišta.

Branislav Nedić, upravnik Kruševačkog pozorišta, kaže da je ova nagrada dokaz Snežaninog predanog rada i požrtvovanosti prema pozorištu, umetnosti i kulturi.

– Ovo plemenito angažovanje koje je vrhunski nivo kvaliteta njenog rada, Kruševačko pozorište prepoznaje i duguje neizmernu zahvalnost uz želju da se ova plodonosna saradnja nastavi i u budućnosti. Naše pozorište osnovano je 29. marta na inicijativu značajnih ljudi koje je predvodio Bora Mihailović i ono i danas traje zahvaljući tim ljudima i svima koji su sebe ugradili u ovaj prostor tokom decenija.

Pored Trišićke, nagrađen je i ansambl predstave “Za sada je sve ok”.

– Imali smo težak zadatak da iz predstave koja je osvojila najviše nagrada na raznim festivalima prošle godine da odaberemo one koje su bili najbolji, tako da smo odlučili da dodelimo nagradu ansamblu predstave Za sada je sve ok i to Biljani Nikolić, Dejanu Tončiću, Bojanu Veljoviću i Nikoli Rakiću. Za radne rezultate, izuzetnu posvećenost i profesionalnost u radu nagrade smo uručili i Stjepanu Krušelju, majstoru tona i Igoru Stanojeviću, dekorateru – objašnjava Nedić.

Predstava “Za sada je sve ok” nastala je u vreme otežavajućih okolnosti pandemije, a tematizuje otuđenje među ljudima. Pokazala se kao veoma uspešna i tokom prošle godine je višestruko nagrađivana.

– Ovo mi nije prva nagrada, ali mi je svakako jedna od dražih zato što je kolektivna. Predstava “Za sada je sve ok” mi mnogo znači zato što je nastala u turbulentnom periodu mog života i na početku nisam verovao da ću moći da iznesem ulogu, međutim, tokom igranja se to promenilo i mislim da je to predstava za koju sam dobio najveći broj nagrada – kaže Dejan Tončić za KruševacGrad.

Nakon dodele nagrada i priznanja zasluženim radnicima ove kuće, izvedena je predstava “Za sada je sve okej”, a ovom prilikom održana je i promocija knjige “Put ka pozorištu” reditelja Nebojše Bradića.

M.S.