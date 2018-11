Učenici OŠ “Dragomir Marković” su povodom Međunarodnog dana klimatskih promena pripremili program kojim su ukazali na lepotu i čari prirode, upozorili na negativan uticaj čoveka na živornu sredinu te pozvali na očuvanje planete

– Cilj ovakvih programa je razvijanje ekološke svesti kod dece mlađeg uzrasta. Đaci prvaci kroz azbuku koju u program izgovaraju, a u kojoj svako slovo nosi po jednu ekološku poruku, od malih nogu osim slova uče i veoma bitne životne lekcije – objasnila je učiteljica Snežana Mihajlović Nena.

Najmlađi su takođe otpevali pesmu o Jastrepcu, koju je ona napisala, a muziku komponovao profesor muzičkog Mile Đurić.

Tokom programa učesnici su roditelje i drugare podsetili koliko je važno voditi računa o prirodi, čuvati ono što nam je dato, koliko je zdrav boravak u prirodi te da je veoma važno sticati naviku održavanja ekoloških akcija.

Na upozoravajuće podatke da će klimatske promene do 2100-te godine dovesti do povećanja temperature na zemlji za 1,7 do 5,8 stepeni celzijusa, podsetila je profesorka informatike Ivana Vučinić.

U okviru programa prikazan je i filmić o klimatskim promenama koji su uz njenu pomoć uradili učenici starijih razreda. Izloženi su eksponati urađeni od recklažnog materijala, poput ptice jastreb te likovni radovi učenika starijih razreda.

Povodom Dana klimatskih promena “Dragomirci” pripremili program

