Povećava se broj pregleda i u kovid ambulanti za decu

U odnosu na januar, broj pregleda u kovid ambulanti za decu u februaru je skoro udvostručen , a taj trend nastavlja se i u ovom mesecu. Na sreću, deca uglavnom imaju blagu kliničku sliku, ređe srednje tešku

U Jedinici za akutne respiratorne infekcije pri Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine tokom januara obavljeno oko 800 pregleda, prvih i kontrolnih, dok je u februaru taj broj bio gotovo duplo veći. Nažalost, virus ne posustaje i broj dece koja dolaze na pregled zbog simptoma koji mogu da se dovedu u vezu sa korona virusom, nastavlja da raste.

Za razliku od početka epidemije, kada je u dečjoj kovid ambulanti bilo najviše dece uzrasta od 16 do 18 godina, sada ima i mlađe dece, pa i beba, s tim da dominiraju deca školskog uzrasta.

– Kod beba i male dece su to uglavnom kontakti iz porodice, dok su kod starije dece, pored porodičnih , razlozi zaražavanja druženja, izlazci, nenošenje zaštitne maske i nepoštovanje propisane distance – kaže doktorka Gordane Aleksić, načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine.

Prema njenim rečima, deca uglavnom imaju blažu kliničku sliku, ređe i srednju tešku. Nemaju sva deca iste simptome, kod pojedinih se javlja više a kod nekih samo neki od simptoma .

– Simptomi kod dece su kašalj, sekrecija iz nosa, bol u grlu, povišena telesna temperatura, bol u mišićima, malaksalost, glavobolja, slabiji apetit. Kod određenog broja dece javlja se i gubitak čula ukusa i mirisa – navodi naša sagovornica, dodajući da je od početka epidemije mali broj dece hospitalizovan zbog korona virusa.

Dokrorka kaže da se pacijentima koji dođu u Kovid ambulantu, tokom pregleda uradi i saturacija kiseonikom, po potrebi, a na osnovu kliničke slike i podataka o eventualnim kontaktima sa obolelima od kovida, radi se antigenski ili PCR tekst, laboratorijska dijagnostika, a ukoliko je potrebno dete se upućuju i na rentgen snimak pluća.

Savet roditeljima je da u slučaju da posle 48 sati od prvih simptoma nema poboljšanja ili da se zdravstveno stanje pogorša, dete odmah dovede na pregled.

– Simptomi obično traju četiri do pet dana, do deset dana kod one dece koja izgube čulo ukusa i mirisa, s tim da gubitak čula ukusa i mirisa u pojedinim slučajevima može da traje i više nedelja – ističe Aleksićka, dodajući da se pored obavezne samoizolacije kod pozitivne dece, savetuje mirovanje, polivitaminska terapija, adekvatan unos tečnosti, pravilna ishrana, a u zavisnosti od kliničke slike i druga terapija.

Ističe i to da su, a što je i uobičajeno za ovo doba godine, prisutne i druge respiratorne infekcije, da nije pozitivno svako dete koje dođe sa povišenom temperaturom, kašljem i ostalim simptomima, te da se na osnovu kliničke slike testira oko 30 odsto pregledane dece, od čega oko trećina bude pozitivna.

– Ono što pojedinačno možemo da uradimo kako bismo se zaštitili od virusa je da pravilno nosimo zaštitnu masku, da je nakon upotrebe zamenimo novom, da poštujemo propisanu distancu, te da redovno peremo ruke – kaže na kraju doktorka Aleksić uz napomenu da se u slučaju pojave simtoma koji su karakteristični za korona virus, obavezno treba javiti lekaru.

D.P.

