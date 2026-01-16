Povećanje novčane naknade za nezaposlene – veći iznosi od februara

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) objavila je godišnje usklađivanje iznosa novčane naknade za nezaposlene sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2025. godini

Inflacija u prethodnoj godini, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosila je 2,7 odsto, što je razlog za povećanje osnovice i najnižeg i najvišeg mesečnog iznosa naknade.

Prema novim iznosima, osnovica dnevne novčane naknade biće 1.507,12 dinara, dok je prethodno iznosila 1.467,50 dinara. Najniža mesečna naknada biće 33.745 dinara, umesto dosadašnjih 32.858 dinara, dok će najviša novčana naknada iznositi 78.226 dinara, što je za oko 2.000 dinara više u odnosu na prethodni maksimum od 76.169 dinara.

Usklađeni iznosi primenjivaće se na obračun novčane naknade počev od 1. februara 2026. godine, u skladu sa odredbama člana 70. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

Odluka, zajedno sa svim usklađenim iznosima, dostupna je na zvaničnom sajtu NSZ u rubrici „Dokumenti – Pojedinačna akta“.