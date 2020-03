Na području Rasinskog okruga do jutros su pod zdravstveni nadzor stavljene 334 osobe koje su doputovale iz inostranstva, podaci su kruševačkog Zavoda za javno zdravlje. Pod zdravstvenim nadzorom je sada na ovom području stotinak ljudi više nego što ih je bilo juče. U bolnici trenutno nema pacijenata kod kojih se sumnja na korona virus

U Zavodu podsećaju da je reč o osobama koje su doputovale iz inostranstva te su dobile rešenja od graničnog sanitarnog inspektora o stavljanju pod obavezni zdravstveni nadzor.

– To znači da ove osobe moraju u roku od 24 časa od kada su stigle u Srbiju da se jave nadležnoj epidemiološkoj službi Zavoda za javno zdravlje Kruševac telefonom i da daju svoje podatke kada dobiju uputstva o načinu sprovodjenja zdravstvenog nadzora. To praktično znači da osobe koje su došle iz zemalja visoke transmisije korona virusa moraju da budu u kućnoj izolaciji 28 dana, a osobe koje su došle iz ostalih zemalja moraju da budu 14 dana u uslovima kućne izolacije. One ne smeju da izlaze iz domaćinstva i trebalo bi da budu u zasebnoj sobi i da imaju zaseban toalet. Moraju da pojačaju ličnu higijenu i smanje kotakt sa članovima domaćinstva – podsećaju u Zavodu.

Napominju da ako se pojave simptomi: temperatura, glavobolja, kašalj, otežano disanje, u obavezi su da to telefonom jave epidemiološkoj službi Zavoda. Tada dobijaju instrukciju o načinu transporta do infektivnog odeljenja gde će biti sprovedene dijagnostičke i terapijske procedure.

Prema podacima Zavoda u kruševačkoj bolnici ovom trenutku nema pacijenata sa eventualnm sumnjom na korona virus.

J.B.

Povećan broj osoba pod zdravstvenim nadzorom, u Okrugu 334

