Povećan broj obolelih od stomačnih i respiratornih infekcija

Postavljeno: 12.11.2025

Poslednjih dana u domovima zdravlja zabeležen je znatan porast broja pregleda dece sa simptomima stomačnih i respiratornih infekcija. Najugroženiji su najmlađi, deca uzrasta do tri godine i učenici nižih razreda osnovnih škola

Lekari ističu da jesenje oscilacije temperature i povećana vlažnost vazduha pogoduju širenju virusa, što je uobičajeno za ovo doba godine kada počinje i sezona gripa. Zbog boravka u zatvorenim prostorijama i češćih kontakata među decom, infekcije se lako prenose u kolektivima, posebno u vrtićima i školama.

Simptomi respiratornih infekcija uključuju povišenu temperaturu, malaksalost, curenje nosa i kijanje, dok se kod stomačnih infekcija najčešće javljaju povraćanje, bol u stomaku i tečna stolica. Terapija je uglavnom simptomatska, a stručnjaci podsećaju da su najvažnije mere prevencije redovno pranje ruku, pravilna ishrana i izbegavanje kontakta sa obolelima.

Pedijatri apeluju na roditelje da obrate pažnju na prve znake bolesti, naročito ako dete izgleda iscrpljeno ili odbija tečnost, te da se u tim slučajevima obavezno jave izabranom pedijatru radi pregleda i saveta o daljem lečenju.

Hitna: Najčešći problemi respiratorne infekcije i hronične bolesti

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
12. novembar 2025., 17:49
 

Prognoza -
7°C
Apparent: 2°C
Pritisak: 1023 mb
Vlažnost: 100%
Vetar: 0.9 m/s WSW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top