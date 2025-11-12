Povećan broj obolelih od stomačnih i respiratornih infekcija

Poslednjih dana u domovima zdravlja zabeležen je znatan porast broja pregleda dece sa simptomima stomačnih i respiratornih infekcija. Najugroženiji su najmlađi, deca uzrasta do tri godine i učenici nižih razreda osnovnih škola

Lekari ističu da jesenje oscilacije temperature i povećana vlažnost vazduha pogoduju širenju virusa, što je uobičajeno za ovo doba godine kada počinje i sezona gripa. Zbog boravka u zatvorenim prostorijama i češćih kontakata među decom, infekcije se lako prenose u kolektivima, posebno u vrtićima i školama.

Simptomi respiratornih infekcija uključuju povišenu temperaturu, malaksalost, curenje nosa i kijanje, dok se kod stomačnih infekcija najčešće javljaju povraćanje, bol u stomaku i tečna stolica. Terapija je uglavnom simptomatska, a stručnjaci podsećaju da su najvažnije mere prevencije redovno pranje ruku, pravilna ishrana i izbegavanje kontakta sa obolelima.

Pedijatri apeluju na roditelje da obrate pažnju na prve znake bolesti, naročito ako dete izgleda iscrpljeno ili odbija tečnost, te da se u tim slučajevima obavezno jave izabranom pedijatru radi pregleda i saveta o daljem lečenju.