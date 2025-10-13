Povećan broj intervencija kruševačke Hitne pomoći

Tokom proteklog vikenda i prethodne nedelje ekipe Službe hitne medicinske pomoći Kruševac imale su povećan broj intervencija i pregleda, kako na terenu, tako i u ambulanti. Samo tokom vikenda obavljeno je 50 pregleda na terenu i 168 u ambulanti, dok je tokom cele protekle nedelje evidentirano 120 terenskih i 385 ambulantnih pregleda

Ekipe su intervenisale u više saobraćajnih nezgoda, u kojima su učesnici zadobili lakše povrede. Povređeni su zbrinuti na licu mesta ili transportovani u Urgentni prijem radi dalje dijagnostike i lečenja. Pomoć su zatražili i pacijenti u akutnom alkoholisanom stanju, koji su nakon inicijalnog zbrinjavanja od strane Službe hitne pomoći upućeni na detoksikaciju u Urgentni prijem.

– Tokom nedelje bilo je više poziva onkoloških pacijenata koji nisu uspeli da ublaže tegobe redovnom terapijom, kao i osoba sa hroničnim bolestima disajnih puteva, poput bronhitisa i astme. U ambulanti su se javljali i kardiovaskularni pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom i bolovima u grudima. Aktuelne su i respiratorne virusne infekcije, koje se najčešće manifestuju povišenom temperaturom, bolom u grlu, curenjem nosa i kašljem – rekla je dr Milica Marjanović, načelnice Službe hitne medicinske pomoći.

Lekari savetuju hroničnim bolesnicima da redovno uzimaju propisanu terapiju, a u slučaju pogoršanja tegoba da se jave svom izabranom lekaru ili, tokom noći, potraže pomoć Službe hitne medicinske pomoći. Kao prevenciju širenja respiratornih infekcija preporučuju često provetravanje prostorija, unos svežeg voća i povrća, kao i umerenu fizičku aktivnost.

