Povećan broj intervencija kruševačke Hitne pomoći

Postavljeno: 13.10.2025

Tokom proteklog vikenda i prethodne nedelje ekipe Službe hitne medicinske pomoći Kruševac imale su povećan broj intervencija i pregleda, kako na terenu, tako i u ambulanti. Samo tokom vikenda obavljeno je 50 pregleda na terenu i 168 u ambulanti, dok je tokom cele protekle nedelje evidentirano 120 terenskih i 385 ambulantnih pregleda

Ekipe su intervenisale u više saobraćajnih nezgoda, u kojima su učesnici zadobili lakše povrede. Povređeni su zbrinuti na licu mesta ili transportovani u Urgentni prijem radi dalje dijagnostike i lečenja. Pomoć su zatražili i pacijenti u akutnom alkoholisanom stanju, koji su nakon inicijalnog zbrinjavanja od strane Službe hitne pomoći upućeni na detoksikaciju u Urgentni prijem.

Tokom nedelje bilo je više poziva onkoloških pacijenata koji nisu uspeli da ublaže tegobe redovnom terapijom, kao i osoba sa hroničnim bolestima disajnih puteva, poput bronhitisa i astme. U ambulanti su se javljali i kardiovaskularni pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom i bolovima u grudima. Aktuelne su i respiratorne virusne infekcije, koje se najčešće manifestuju povišenom temperaturom, bolom u grlu, curenjem nosa i kašljem – rekla je dr Milica Marjanović, načelnice Službe hitne medicinske pomoći.

Lekari savetuju hroničnim bolesnicima da redovno uzimaju propisanu terapiju, a u slučaju pogoršanja tegoba da se jave svom izabranom lekaru ili, tokom noći, potraže pomoć Službe hitne medicinske pomoći. Kao prevenciju širenja respiratornih infekcija preporučuju često provetravanje prostorija, unos svežeg voća i povrća, kao i umerenu fizičku aktivnost.

J.S.

Sutra privremeno zatvaranje centra grada za motorni saobraćaj

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
13. oktobar 2025., 18:42
 

Delimično oblačno
14°C
Apparent: 9°C
Pritisak: 1024 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 1.2 m/s NW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top