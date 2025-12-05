Potpisani ugovori o dodeli kuća za tri porodice izbeglica

U Gradskoj kući održano je svečano potpisivanje ugovora za dodelu kuća sa okućnicom na osnovu Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Kruševca u 2025. godini sa 3 porodice izbeglica

Gradonačelnik Ivan Manojlović je istakao da Grad ima planove da i u narednoj godini nastavi sa aktivnostima koje se odnose na obezbeđivanje adekvatnih uslova za zbrinjavanje izbeglih lica.

– Nadam se da ćemo u narednim godinama imati što manji broj onih koji nisu ostvarili ova prava i došli do adekvatnih uslova za život. Što se tiče drugih planova, Grad ima potrebu da brine i o drugim socijalnim kategorijama. Mi smo ove godine dali predlog budžeta za 2026. godine koji je možda i najveći do sada koji se odnosi na davanja u socijalnoj zaštiti.

Jedan od korisnika sredstava jeste i Stanko Maričić, koji je u Kruševac došao iz Obrovca 1995. godine, nakon zloglasne vojne akcije „Oluja“.

– Zahvalio bih se Komesarijatu za izbeglice, Gradu Kruševcu koji je pomogao, našim poverenicima koji su radili oko toga, jer nam ovo dođe kao značajna pomoć bez koje ne bismo mogli da rešimo stambeno pitanje. Ovde sam trideset godina, ali do sada nisam podnosio zahtev i prvi put sam podneo i prošao sam. Došao sam iz Hrvatske, iz Obrovca 1995. godine, kao i svi nakon Oluje… Tu sam 30 godina – pola života sam ovde, a pola sam proveo tamo.

Korisnicima sredstava, odnosno vlasnicima nepokretnosti na osnovu zaključenog ugovora, Grad Kruševac uplaćuje po 2.100.000 dinara.

N. L