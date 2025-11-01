Potpisan ugovora za projekat „Žene za ravnopravnost“

Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, političko i ekonomsko osnaživanje žena, Tatjana Macura, svečano je potpisala ugovore sa predstavnicima 22 jedinice lokalne samouprave čije će projekte Kabinet finansirati u cilju unapređenja položaja žena i sprovođenja politika rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Među potpisnicima je i Grad Kruševac

Potpisivanje ugovora predstavlja važan korak u sprovođenju politika jednakosti, solidarnosti i društvene odgovornosti, ali i potvrdu zajedničke posvećenosti stvaranju društva jednakih mogućnosti za sve građane i građanke Srbije.

– Ova sredstva namenjena su konkretnim aktivnostima koje će doprineti političkom i ekonomskom osnaživanju žena, prevenciji nasilja nad ženama, unapređenju položaja žena na selu, kao i sprovođenju programa koji podstiču jednakost mogućnosti i ravnopravno učešće svih građana u društvenom životu, rekla je ministarka, naglasivši i da rodna ravnopravnost nije tema jedne institucije ili jednog nivoa vlasti, već zajednički zadatak svih – države, lokalnih samouprava i građana.

– Prava promena počinje u lokalnim zajednicama, u mestima gde ljudi žive, rade i stvaraju svoje porodice. Zato su vaši projekti toliko značajni: jer se tiču svakodnevnog života žena i muškaraca, njihovih prava, bezbednosti i mogućnosti da ostvare svoj puni potencijal, istakla je Macura.

Ispred Grada Kruševca, ugovor je potpisala predsednica Skupštine grada Kruševca Dragana Barišić za projekat „Žene za ravnopravnost“.

Izvor i foto: Gradska uprava Kruševac