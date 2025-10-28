Potpisan ugovor za rekonstrukciju dvorišta OŠ „Dositej Obradović” u Ćićevcu

Školsko dvorište Osnovne škole „Dositej Obradović” u Ćićevcu uskoro će biti potpuno rekonstruisano i pretvoreno u moderan prostor za igru, učenje i druženje učenika

Predsednica opštine Ćićevac, dr Mirjana Krkić, zamenik predsednice Aleksandar Šulić i pomoćnik predsednice Zvezdan Gagić prisustvovali su svečanom potpisivanju Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava u zgradi Vlade Republike Srbije. Ugovor je potpisan u okviru programa „Razvoj lokalne infrastrukture i institucionalno jačanje lokalnih samouprava”, a odnosi se na projekat „Parterno uređenje školskog dvorišta OŠ „Dositej Obradović” u Ćićevcu”.

Realizacijom ovog projekta, dvorište škole dobiće novi multifunkcionalni sportski teren za fudbal, košarku i odbojku, sa tribinama za gledaoce. U neposrednoj blizini biće postavljena teretana na otvorenom, opremljena savremenim spravama za vežbanje, kao i dečje igralište namenjeno najmlađima.

Pored sportskih sadržaja, planirano je i uređenje zelenih površina i postavljanje novih popločanih staza koje će omogućiti efikasno odvođenje kišnice. Posebnu vrednost projektu daje izgradnja letnjih učionica, u kojima će učenici imati priliku da pohađaju nastavu na otvorenom, u zdravijem i podsticajnijem okruženju.

Ovom rekonstrukcijom školsko dvorište biće transformisano u savremeno, bezbedno i inspirativno mesto, koje će podsticati sport, učenje, kreativnost i druženje dece.

Izvor i foto: Temnić info