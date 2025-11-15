Pošta Srbije širi mrežu paketomata, građani mogu predlagati lokacije

Pošta Srbije je nedavno otvorila 154 nova paketomata širom zemlje, uključujući i benzinske stanice u gotovo svakom gradu. Ovaj potez je posebno dobrodošao jer ljudi sve više naručuju pakete i žele jednostavan način da ih preuzmu, bez brige da li će biti kod kuće kada stigne pošiljka, ili da angažuju rođake i komšije da preuzmu paket umesto njih

Paketomati omogućavaju građanima da svoje pakete preuzmu kada njima odgovara, čak i nakon posla, što je praktičnije od odlaska u poštu, koja ponekad radi kraće od radnog vremena većine ljudi.

U Kruševcu već postoje više paketomata na ključnim lokacijama, pa građani mogu svoje pošiljke preuzeti, između ostalog, na adresama: Balkanska 81, Bruski put 2, Vidovdanska 150, Dušanova 52, Jug Bogdanova 23, Kneza Miloša 30, Krfska 1, Nemanjina 2, Nikole Tesle 14, Prvomajska 1, Slatinska 2 i Cara Lazara 1, kao i na EKO pumpi na Cara Lazara 280.

Pošta Srbije na svom sajtu omogućava građanima da predlože željenu lokaciju za dodatne paketomate u gradu, što znači da će uskoro još više ljudi moći da preuzme pakete na najpogodnijoj lokaciji za sebe.