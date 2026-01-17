Pošta Srbije nastavlja modernizaciju: Električna vozila, paketomati i novi distributivni centar

17.01.2026

Pošta Srbije, jedno od najvećih javnih preduzeća u zemlji, nastavlja proces modernizacije i prilagođavanja savremenim trendovima u oblasti logistike i tehnologije. Kako je istakao Dragi Marković, direktor filijale Pošte Srbije u Kruševcu, 2026. godina biće ključna za unapređenje usluga, sa posebnim fokusom na ekološki prihvatljiv transport, automatizovane sisteme preuzimanja pošiljki i proširenje distributivnih kapaciteta

U cilju povećanja efikasnosti dostave, Pošta Srbije je već nabavila određeni broj električnih vozila, a planirano je da se ova praksa nastavi i tokom 2026. godine. Reč je o delu šire strategije usmerene na smanjenje emisije ugljen-dioksida, ali i na modernizaciju voznog parka i unapređenje kvaliteta usluge za korisnike.

Paralelno sa tim, sve veći značaj daje se i paketomatima – automatizovanim uređajima koji omogućavaju građanima da pošiljke preuzmu u vreme koje im najviše odgovara, bez čekanja kurira na kućnoj adresi. Paketomati su već postavljeni na frekventnim lokacijama u gradovima, a u narednom periodu planirano je dalje širenje ove mreže.

Dodatni iskorak u unapređenju logistike predstavlja i izgradnja novog distributivnog centra u Kruševcu. Ovaj objekat omogućiće efikasniji protok pošiljki, bržu obradu i kraće rokove isporuke, što će značajno doprineti kvalitetu poštanskih usluga u ovom delu Srbije.

Kako poručuju iz Pošte Srbije, sve ove aktivnosti imaju za cilj da kompanija odgovori na rastuće potrebe korisnika i izazove savremenog tržišta, uz istovremeno praćenje tehnoloških i ekoloških standarda.

Poskupele poštanske usluge

