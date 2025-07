Poskupljuju akcize na duvanske proizvode za čak 60 odsto

Od 5. jula na snagu je stupio novi pravilnik Ministarstva finansija koji donosi značajno povećanje akciza na duvanske proizvode i njihove alternative, sa ciljem strožijeg i pravednijeg oporezivanja

Najveće promene odnose se na biljne proizvode za pušenje, proizvode za zagrevanje i arome za nargilu, gde se minimalna stopa akcize povećava sa 40 na 100 odsto, što praktično znači da će ovi proizvodi od sada biti oporezovani kao i klasične cigarete.

Ministarstvo finansija sprovelo je reviziju poreskih pravila kako bi se sprečilo izbegavanje fiskalnih obaveza i očuvali prihodi budžeta, s obzirom na to da sve veći broj potrošača prelazi na alternativne duvanske proizvode.

Pored elektronskih cigareta, u akcizne evidencije sada su uključene i nikotinske vrećice, biogoriva, biotečnosti i prirodni gas.

Pravilnik uvodi i nove rokove za obračun akciza, koji se vrši u dva dela mesečno, do kraja meseca za period od 1. do 15. i do 15. narednog meseca za ostatak. Definisane su različite vrste poreskih prijava, uključujući redovne, po isteku roka, po nalogu kontrole i sa mogućnošću produženog roka do šest meseci.

Struktura obrasca za prijavu detaljno je razrađena, sa jasno definisanim delovima koji obuhvataju podatke o obvezniku, nazivu proizvoda, obračunskom periodu i iznosima akcize i kamata, uz digitalizovane procedure za storno prijave.

Primena ovog pravilnika planirana je od obračunskog perioda 1–15. januara 2026. godine.