Poskupljenje mineralnih đubriva – niži prinosi žitarica i više cene hrane?

Zbog značajnog poskupljenja mineralnih đubriva poljoprivrednici iz pojedinih delova Srbije su protestovali, Ministarstvo je najavilo mere podrške, a stručnjaci upozoravaju da to može da dovede kako do poskupljenja hrane tako i do smanjenja prinosa

Poljoprivednici krajem februara i početkom marta treba da obave prihranu pšenice, dok ih u aprilu čeka setva kukruza. Za te poslove neophodna su azotna i osnovna mineralna đubriva čija cena je, prema navodima ratara, u odnosu na prošle proleće povećana tri, odnosno dva puta, u zavisnosti od vrste đubriva.

Savetodavka za ratarstvo u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Radojka Nikolić, odgovarajući na pitanje portala KruševacGrad kako će to uticati na proizvodnju pšenice, kukuruza i drugih žitarica, objašnjava da to može da dovede do nedovoljne primene đubriva, što će se odraziti na prinose.

-Došlo je do velikih poskupljenja. Džak azotnog djubriva uree od 25 kilograma sada košta 3.200 dinara, što je tri puta više u odnosu na pre godinu dana. Poskupela su i osnovna NPK đubriva čija cena je otprilike duplirana. Ministarstvo poljoprivrede je najavilo beskamatne kredite za kupovinu đubriva, to je mera koja može da znači velikim proizvođačima u Vojvodini, dok je na području Rasinskog okruga situacija malo drugačija jer su posedi usitnjeni, nisam sigurna koliko će se njih usuditi da uzme kredite – kazala je Nikolićka.

Ona je dodala da proizvođači bez upotrebe mineralnih đubriva ne mogu da očekuju visoke prinose:

–Najpre je da će manji proizvođači, oni koji će imati do pet hiljada hektara ukupno pod žitaricama i kukuruzom, da izostave đubriva, jer ne očekuju velike prinose. Međutim, veliki odgajivači stoke, kakvih ima u našem kraju, koji imaju pod tim usevima po više od po deset hiljada hektara, oni moraju da koriste đubriva jer očekuju visoke prinose, odnosno treba da obezbede stočnu hranu. Za jednu kravu je potrebno imati oko hektar pod tim kulturama.

U ovoj situaciji će, kako je dodala, do izražaja doći upotreba stajnjaka, odnosno prirodnog organskog đubriva koje proizvođači stoke u našem kraju imaju na raspolaganju, a koje je nezamenjivo za poboljšavanje strukture zemljišta, te kao značajan izvor azota.

–Naši stočari su tu u povoljnijem položaju u odnosu na krajeve koji su izrazito povrtarski, na primer, gde nema uzgoja stoke. To znači da će naši proizvođači smanjiti upotrebu mineralnih đubriva, odnosno očekujemo da će najpre kontrolisati zemljište da bi procenili koliko im je đubriva zaista potrebno, jer je bilo perioda kada je veštačko đubrivo korišćeno prekomerno, što je dovodilo do zakiseljavanja zemljišta – objasnila je ona.

Inače, Ministarstvo poljoprivede je saopštilo da je, nakon što je prethodnih dana sa poljoprivrednicima razgovaralo o problemu cene mineralnih đubriva, obezbedilo beskamatne kredite kod deset banaka.

–Takođe, sve zainteresovane poljoprivrednike molimo da za više informacija o kupovini đubriva pod najpovoljnijim uslovima pozovu brojeve telefona: +381 11 3020-100; +381 11 3020-101;+381 11 3612-197;+381 11 2607-960 – navedeno je na sajtu Ministarstva poljoprivrede.

Inače, poljoprivrednici iz Stiga protestovali su nedavno vožnjom mehanizacije kroz Požarevac zbog preskupog mineralnog đubriva. Oni su tada rekli da su nezadovoljni previsokom cenom azotnih mineralnih đubriva, neophodnih za zimsku prihranu pšenice i drugih useva, navodeći da ona koštaju skoro hiljadu evra po toni, što je oko 200 odsto skuplje u odnosu na pre godinu dana.

