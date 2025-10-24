Poskupelo gorivo

Danas od 15.00 stupaju na snagu nove cene goriva na pumpama širom Srbije

Prema najnovijem cenovniku, litar evro dizela koštaće 193 dinara, dok će litar benzina evropremijum BMB iznositi 177 dinara.

Nove cene važiće do sledećeg petka, 31. oktobra, kada će biti objavljena nova korekcija. U odnosu na prošlu nedelju, i dizel i benzin poskupeli su za jedan dinar po litru.

Podsećamo, Vlada Srbije svakog petka objavljuje nove maksimalne maloprodajne cene goriva, koje se primenjuju tokom narednih sedam dana.