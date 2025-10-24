Poskupelo gorivo

Postavljeno: 24.10.2025

Danas od 15.00 stupaju na snagu nove cene goriva na pumpama širom Srbije

Prema najnovijem cenovniku, litar evro dizela koštaće 193 dinara, dok će litar benzina evropremijum BMB iznositi 177 dinara.

Nove cene važiće do sledećeg petka, 31. oktobra, kada će biti objavljena nova korekcija. U odnosu na prošlu nedelju, i dizel i benzin poskupeli su za jedan dinar po litru.

Podsećamo, Vlada Srbije svakog petka objavljuje nove maksimalne maloprodajne cene goriva, koje se primenjuju tokom narednih sedam dana.

Odložena javna sednica Komisije za planove grada Kruševca

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
24. oktobar 2025., 15:18
 

Delimično oblačno
15°C
Apparent: 17°C
Pritisak: 1001 mb
Vlažnost: 55%
Vetar: 3.5 m/s NNW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top