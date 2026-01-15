Poskupele poštanske usluge

Od 1. januara Pošta Srbije primenjuje novi cenovnik poštanskih usluga, koji donosi izmene u iznosima za slanje pisama, paketa i post-ekspres pošiljki. Prema navodima iz ovog preduzeća, promene su rezultat usklađivanja poslovanja Pošte Srbije sa izmenama Zakona o poštanskim uslugama i drugim aktima donetim tokom prethodne godine

Novi cenovnik definiše izmene cena u okviru univerzalne poštanske usluge, koja predstavlja uslugu od javnog značaja, dostupnu na teritoriji cele Srbije, po propisanim standardima kvaliteta, bez diskriminacije i po pristupačnim cenama. Pored toga, promene se odnose i na pošiljke van univerzalne poštanske usluge, dok su pojedine dopunske usluge, poput povratnica ili ličnog uručenja, takođe dobile novu cenu.

Prema procenama, prosečno povećanje cena iznosi oko 12,5% za univerzalnu poštansku uslugu.

Kada je reč o Postexpress pošiljkama, osnovne cene ostaju uglavnom nepromenjene. Kako je istakao Jekić iz Pošte Srbije:

– Tu nema značajnih izmena. Promenjene su samo cene dopunskih usluga koje su zajedničke i za univerzalnu poštansku uslugu i za Postexpress, kao što su povratnica ili lično uručenje. To znači da će korisnici i dalje moći da šalju ekspresne pošiljke po starim osnovnim cenama, ali će dodatne usluge biti skuplje.

Paralelno, DHL Express, vodeći svetski pružalac međunarodnih ekspresnih usluga, saopštio je da od 1. januara 2026. godine dolazi do usklađivanja svojih cena u Srbiji, sa prosečnim povećanjem od 4,9%.

Promene cenovnika Pošte Srbije deo su obaveze preduzeća da svoje poslovanje i pravna akta u potpunosti uskladi sa važećim zakonima i standardima, a korisnicima se savetuje da prate ažurirane cene i usluge pre slanja pošiljki.