Poseta privrednika Rasinskog okruga međunarodnom sajmu pakovanja u Istanbulu

Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga, u saradnji sa Adonis grupom i Tuyap sajmovima, organizovala je posetu privrednika iz Rasinskog okruga 30. međunarodnom sajmu pakovanja – Eurasia Packaging, koji je održan u periodu od 22. do 24. oktobra 2025. godine u Istanbulu

Na ovogodišnjem sajmu učestvovalo je 1.231 izlagač iz 48 zemalja, dok je manifestaciju posetilo više od 60.000 posetilaca iz preko 115 zemalja sveta. Reč je o jednom od najvećih događaja u ovom delu Evrope kada je reč o industriji pakovanja.

Istanbulški sajmovi Eurasia Packaging i Food Tech Eurasia predstavljaju značajnu platformu za proizvođače prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, nudeći širok spektar inovativnih i pametnih rešenja, novih tehnologija i modernih trendova u oblasti pakovanja.

Cilj posete bio je povezivanje privrednika, uspostavljanje međunarodne saradnje, kao i upoznavanje sa savremenim tehnološkim dostignućima koja mogu doprineti unapređenju poslovanja kompanija iz Rasinskog okruga.