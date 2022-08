Posao za koji se uvek traži radnica više  

Angažovati spremačicu „danas za sutra“ postalo je gotovo nemoguće, na slobodne termine čeka se i do dve nedelje i, bez obzira na ekonomsku krizu, potražnja za ovom uslugom sve je veća. Iako od ovog posla može da se zaradi i više od 100.000 dinara mesečno, spremačice su deficitarne u Kruševcu. Ono što je interesantno je da su nekada ovu uslugu većinom koristile starija lica ili zaposleni, a danas sve više mlade i nezaposlene osobe.

Da li zbog brzog tempa zivota, „gustog“ rasporeda dnevnih obaveza ili nečeg trećeg, tek spremačice su postale sve traženije. Potražnju nije umanjilo ni to što su u skladu sa ostalim poskupljenjima, skočile cene i ove usluge.

– Satnica se sada kreće od 350 pa sve do 500 dinara, u zavisnosti od toga šta se radi. Da se zaradi može, i to dobro, ali ovim poslom koji inače nije nimalo lak, ne želi da se bavi svako, posebno ne mlade devojke – kaže jedna od ovdašnjih spremačica.

Kako navodi, ona je ovim poslom počela da se bavi kada je bila jako mlada i radi ga već 20 godina.

– To je bilo nekada, a danas nemate da nađete spremačicu mlađu od 40, 45 godina. Mlade žene ne žele da rade ovaj posao, a muškarci ga nikada nisu ni radili, oni su eventualno angažovani na poslovima mašinskog pranja tepiha i nameštaja. Ono što se takođe promenilo u odnosu na pre deceniju, dve, je da su mi nekada mušterije bile uglavnom starije osobe ili bankarske i druge službenice, a danas više mlade žene koje nisu zaposlene a imaju mogućnost da plate ovu uslugu – kaže naša sagovornica.

Većina spremačica ovim poslom počela je da se bavi preko agencije, da bi sa radom kasnije nastavile samostalno.

– Radim više poslova istovremeno, kako bih prehranila porodicu. Nekada je to bilo preko agencije, ali moram priznati da je isplativije kada si sam svoj gazda. Zarada jeste dobra, ali radi se zaista od jutra do mraka. Uglavnom su to stalne mušterije, ali ima i novih, koje po preporuci dođu do mog broja – navodi jedna od spemačica, dodajući da mesečno u proseku zaradi i više od 100.000 dinara, pa i do 150.000, kada radi i vikendom.

Kaže da posla ima više nego dovoljno, te da se dugo nije desilo da nema zakazane sve termine, posebno radnim danima.

– Ima mušterija kod kojih idem jednom nedeljno, a i onih koji me zovu dvaput godišnje, za generalno čišćenje kuće. Ne stajem, a zarada je jedino sto me motiviše da nastavim da radim i radiću sve dok budem fizićki sposobna za takvu vrstu posla – poručuje ona.

Kaže i to da posla ima sve više i više, te da iz tog razloga često ne može da prihvati nove mušterije.

– Ponekad je potrebno zakazivanje čak 10 do 15 dana unapred. Mislim da je ženama, pored svih obaveza koje imaju oko dece i na poslu, potreban neko ko ce da im pomogne da srede kuću, pa makar to i skupo platile – mišljenja je ova spremačica.

Neke od njih pored stambenih prostora, čiste i kancelarije, igraonice, kafiće…

– Trčim na sve strane, radim i po 12 i više sati dnevno, uopšte nemam slobodnog vremena. Nekada mi je čak i nedelja radna, kako ne bih izgubila mušterije. Šta ćete, takva su vremena došla….Promenila sam dosta poslova do sada, ovaj mi je najisplativiji, ali bogme i najteži – ističe spremačica koja je ušla u šestu deceniju života.

Sve spremačice sa kojima smo razgovarali navode da nove mušterije prihvataju samo ako su preporučene od strane onih koji već koriste njihove usluge.

–Kao što je ljudima kod kojih odlazimo važno da znaju koliko smo pouzdane i profesionalne, tako je i nama važno da znamo u čiju kuću idemo, jer ne želimo neprijatnosti, a bilo je i takvih situacija. Nije ni nama svejedno ko su ljudi kod kojih idemo, svačega danas ima. Uglavnom imamo sreće, u mnogo situacijama to kasnije preraste u prijateljstvo, mnogi od tih ljudi su na nekim pozicijama i dešavalo se da nam pomognu onda kada je to potrebno – kažu naše sagovornice.

Oni koji koriste usluge spremačica ističu da je danas teško naći pouzdanu i profesionalnu osobu koja se bavi tim poslom.

– To što platimo uslugu, ne umanjuje našu zahvalnost za ono što rade. Trudim se da se naša spremačica oseća kao u svojoj kući, jer da nije nje, ne znam kako bi od svog posla i obaveza oko dece, stigla da obavljam i sve kućne poslove. Mnogo mi znači što mogu da je ostavim i samu u kući bez ikakvog straha, a i to što krajnje profesionalno radi svoj posao. Nisu sve takve – kaže naša sugrađanka koja koristi ovu vrstu pomoći u kući.

J. Pavlović