Porodilište: Dečaci duplo brojniji od devojčica

Postavljeno: 22.09.2025

U kruševačkom porodilištu tokom prethodnih sedam dana rođeno je 18 beba. Među njima je šest devojčica i čak dvanaest dečaka, pa muška deca ovog puta vode sa duplom razlikom

Prema podacima službe Ginekologije i akušerstva sa neonatologijom, broj novorođenčadi oscilira iz nedelje u nedelju, ali se prosečno kreće oko 25 beba.

