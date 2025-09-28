Porodični sportski dan danas u BIG centru Kruševac

Parking BIG centra u Kruševcu danas će od 16 do 19 časova postati pravo mesto za zabavu i rekreaciju svih generacija

Posetioce očekuje besplatan javni trening, takmičenja i nagrade, a sve u duhu sporta i dobre energije

Za odrasle je pripremljen fitnes trening, dok će mališani uzrasta od 5 do 11 godina moći da učestvuju u igrama „Aktivniji malci“. Svi takmičari dobiće diplome, a za najbolje učesnike obezbeđeni su i pokloni koje dodeljuje Sportski savez Srbije.

Organizatori poručuju da je cilj događaja da okupi porodice i podseti na značaj zajedničke fizičke aktivnosti i zdravih navika.