Porodici Lazarević iz Botunje potrebna pomoć

Samohrana porodica Lazarević iz bruskog sela Botunja, o kojoj je više puta pisao naš portal, ponovo je u teškoj situaciji. Milivoje Lazarević, otac dvoje dece je, nesrećnim spletom okolnosti, ostao sam i bez ikakvih primanja. Nema mogućnost da zaradi, kako bi deci obezbedio najosnovije, pa mu je potrebna pomoć velikodušnih ljudi.

Porodica Lazarević iz Botunje godinama je živela u teškim uslovima, a prošle godine su zahvaljujući brojnim humanitarnim akcijama dobili krov nad glavom.Međutim, i dalje ne žive lako.

Milivoje Lazarević, otac devojčice od šest i dečaka od sedam godina, bez ikakvih je primanja i nema mogućnosti da svojoj deci priušti najosnovnije. Pošto su mu deca još uvek mala, ne može da ih ostavi same, a u Botunji ne postoji vrtić koji bi njegova ćerka mogla da pohađa. Kako saznajemo, on poseduje malo poljoprivredno gazdinstvo, trudi se da na njemu radi, međutim, to je nedovoljno kako bi mogao da zbrine porodicu. Zbog zemlje koju je nasledio, a koju ne stiže samostalno da obrađuje, Lazarević nema pravo na socijalnu pomoć, što znači da njegova porodica živi bez ikakvih mesečnih primanja.

Ovoj porodici je svaka pomoć dobrodošla, a svi dobri ljudi koji žele da im pomognu mogu to da učine tako što će uplatiti pomoć na žiro račun koji je otvoren na ime Milivoja Lazarevića i glasi: 160-5300101907343-09 Banka Intesa.

Kontakt telefon, za one koji bi želeli da se dodatno informišu i ponude pomoć, je 062/ 8902731.

M.S.

Foto: ahiva KrusevacGrad.rs